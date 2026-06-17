Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var?

Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, bugün oynanacak maçlar futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Grup aşamasında puan mücadelesi veren takımlar sahaya çıkmaya hazırlanırken, günün fikstürü ve karşılaşma saatleri milyonlarca futbolsever tarafından takip ediliyor.

2026 DÜNYA KUPASI’NDA GRUPLARDA KRİTİK MAÇ GECESİ

Gruplarda oynanan ilk karşılaşmaların ardından 2026 Dünya Kupası’nda heyecan giderek artıyor. Turnuvada bu akşam ve sabaha karşı oynanacak mücadelelerle birlikte gruplardaki puan dengesi yeniden şekillenmeye hazırlanıyor. Üst tura çıkma yolunda kritik önem taşıyan karşılaşmalar, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

PORTEKİZ VE İNGİLTERE SAHNE ALIYOR

Günün öne çıkan maçlarında Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni konuk ederken İngiltere ise Hırvatistan karşısına çıkıyor. K Grubu ve L Grubu’nda oynanacak bu karşılaşmalar, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek kritik mücadeleler arasında yer alıyor. Takımlar sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken, alınacak sonuçlar üst tur hesaplarını belirleyecek.

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Dünya Kupası’nda bu akşamın programında Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşması TSİ 20.00’de Houston Stadı’nda oynanacak. İngiltere - Hırvatistan mücadelesi ise TSİ 23.00’te Dallas Stadı’nda başlayacak. Futbolseverler, iki dev karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip edecek.

18 HAZİRAN PERŞEMBE SABAHINDA KRİTİK KARŞILAŞMALAR

Turnuva heyecanı 18 Haziran Perşembe sabaha karşı oynanacak maçlarla devam edecek. L Grubu’nda Gana ile Panama TSİ 02.00’de Toronto Stadı’nda karşı karşıya gelirken, K Grubu’nda Özbekistan ile Kolombiya TSİ 05.00’te Mexico City Stadı’nda sahaya çıkacak. Bu karşılaşmalar, gruplardaki dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyor.