2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi kadar üçüncülük karşılaşması da futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Yarı final aşamasında rakiplerine mağlup olarak final şansını kaybeden Fransa ile İngiltere, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayabilmek adına kozlarını paylaşacak. Peki, Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman, bu gece mi? Fransa İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar...

DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük karşılaşmasında Fransa ile İngiltere, 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 00.00'da karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde rakiplerine mağlup olarak final biletini kaçıran iki takım, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayabilmek için Miami'de sahaya çıkacak. Organizasyonun finali öncesindeki son resmi mücadele olma özelliğini taşıyan karşılaşma, Dünya Kupası'nın en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Karşılaşmada düdük Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'da olacak. Yardımcı hakem görevlerini Jorge Urrego ile Tulio Moreno üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fas Futbol Federasyonu'ndan Jalal Jayed olarak açıklandı.

FRANSA İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa ile İngiltere arasında oynanacak Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi, 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 00.00'da başlayacak.

Miami'de oynanacak karşılaşmada iki ekip de turnuvaya galibiyetle veda ederek bronz madalyanın sahibi olmayı hedefliyor. Dünya Kupası'nın üçüncülük maçları, organizasyon tarihindeki prestijli mücadeleler arasında yer alırken, iki futbol devinin karşılaşması da futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek.

Fransa ile İngiltere, Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar üç kez karşı karşıya geldi. Rekabette ilk mücadele, 1966 yılında İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada oynandı ve İngilizler sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İki takımın ikinci Dünya Kupası buluşması ise 1982 yılında İspanya'da gerçekleşti. Bu mücadeleyi de İngiltere 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Son Dünya Kupası eşleşmesi ise 2022 yılında Katar'da çeyrek finalde oynandı. Fransa, rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf olmuştu.

Böylece iki ülke, Dünya Kupası tarihinde dördüncü kez birbirlerine rakip olacak.

FRANSA İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi kapsamında oynanacak Fransa - İngiltere karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.