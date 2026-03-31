İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması durumunda futbolculara ve teknik ekibe yönelik oldukça ses getiren bir prim vaadinde bulunmuştur. Peki, Dünya Kupası primi nedir TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu futbolculara villa verecek mi?

TARİHİ MAÇ ÖNCESİ VİLLA DOPİNGİ

Milli Takımımızın kaderini belirleyecek Kosova karşılaşması öncesinde, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce verdiği dev prim sözü yeniden gündeme geldi. Hacıosmanoğlu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin Dünya Kupası vizesi alması durumunda, mülkiyeti kendi şirketine ait olan Bodrum’daki lüks villalardan futbolculara hediye edeceğini açıklamıştı. Bu vaat, Türk futbol tarihindeki en yüksek kişisel primlerden biri olarak kayıtlara geçti.

HACIOSMANOĞLU: PRİMİ KENDİ CEBİMDEN KARŞILAYACAĞIM

Başkan Hacıosmanoğlu, Candaş Tolga Işık’ın programında yaptığı açıklamada ödülün kapsamını net bir şekilde çizmişti. 22 yıldır süren Dünya Kupası özlemini vurgulayan TFF Başkanı, "Bodrum’da inşa edeceğimiz 4 bin villalık projeden, kupaya katılım hakkı kazanan futbolcularımıza birer ev vereceğiz. Bu ödül federasyon bütçesine yük olmayacak; villaları kendi şahsi imkanlarımla, cebimden karşılayarak takdim edeceğim," ifadelerini kullanarak oyunculara olan güvenini dile getirmişti.

KOSOVA CEPHESİNDE 1 MİLYON EUROLUK PRİM

Play-off finalindeki rakibimiz Kosova’da da heyecan dorukta. Avrupa’nın en genç ülkelerinden biri olan Kosova’da Başbakan Albin Kurti, Türkiye karşısında alınacak bir galibiyet için milli takımlarına 1 milyon euro tutarında özel bir prim vaadinde bulundu. Romanya’yı eleyerek finale yükselen Ay-yıldızlı ekibimiz, hem bu maddi motivasyonları geride bırakmak hem de yıllar sonra dünya sahnesine dönmek için sahaya çıkacak.