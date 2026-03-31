Dünya Kupası nerede yapılacak, 2026 Dünya Kupası maçları hangi ülkede oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ederken, futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında turnuvanın coğrafi rotası geliyor. "2026 Dünya Kupası nerede yapılacak?" sorusu, A Milli Takımımızın play-off finali heyecanıyla birlikte spor gündeminin zirvesine oturdu. 2026 Dünya Kupası maçları hangi üldekede oynanacak?

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE YAPILACAK?

Futbol dünyasının en prestijli turnuvası olan FIFA Dünya Kupası, 2026 yılında tarihte bir ilke imza atarak üç farklı ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. "Dünya Kupası nerede yapılacak?" sorusunun yanıtı bu kez tek bir ülke değil; Kuzey Amerika kıtasının üç devi olan Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada olacak.

Turnuva, kıtanın batı kıyısından doğu kıyısına kadar yayılan devasa bir coğrafyada, futbolseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Toplamda 16 farklı şehirde kurulacak olan fan bölgeleri ve modern stadyumlar, milyonlarca taraftarı ağırlayacak.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?

Organizasyonun genişletilmiş formatı nedeniyle maçların dağılımı da ülkeler arasında stratejik bir şekilde paylaştırıldı. 2026 Dünya Kupası maçları hangi ülkede oynanacak merak edenler için paylaşım şu şekilde planlandı:

ABD: Turnuvanın aslan payını üstlenen Amerika Birleşik Devletleri, çeyrek finallerden itibaren tüm eleme maçlarına ve büyük finale ev sahipliği yapacak. New York, Los Angeles, Miami ve Dallas gibi 11 farklı şehirde maçlar oynanacak.

Meksika: Futbol tutkusunun zirvede olduğu Meksika; Mexico City, Guadalajara ve Monterrey şehirlerindeki 3 farklı stadyumla kapılarını açacak. Efsanevi Azteca Stadyumu, açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçecek.

Kanada: Toronto ve Vancouver şehirleriyle organizasyona dahil olan Kanada, grup aşamaları ve son 32 turu müsabakalarında futbol heyecanını ilk kez bu seviyede yaşatacak.

TARİHİ AÇILIŞ VE BÜYÜK FİNAL LOKASYONLARI

Turnuvanın perdesi, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın simge yapılarından biri olan Azteca Stadyumu'nda açılacak. Bu hamleyle Meksika, üç farklı Dünya Kupası açılışına ev sahipliği yapan ilk ülke ünvanını alacak.

Dünyanın en çok izlenen spor etkinliğinin şampiyonunu belirleyecek olan büyük final ise 19 Temmuz 2026 tarihinde ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda (New York New Jersey Stadium) oynanacak. Yaklaşık 82 bin kapasiteli bu dev arena, 2026'nın en büyüğünü belirleyecek son düdüğe şahitlik edecek.

48 TAKIMLI YENİ FORMATIN DETAYLARI

2026 organizasyonu sadece mekanlarıyla değil, katılımcı sayısıyla da devrim yaratıyor. İlk kez 32 takımdan 48 takıma çıkarılan katılımcı sayısı, maç sayısının da 64'ten 104'e yükselmesine neden oldu. Bu yeni sistemde takımlar 4'erli 12 grupta mücadele edecek ve turnuva süresi yaklaşık 40 güne yayılacak.