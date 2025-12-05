Haberler

Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda?

Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda?
Güncelleme:
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için grup kuraları bu akşam çekilecek. Futbolseverlerin merak ettiği konuların başında ise kura çekiminin hangi kanalda yayımlanacağı geliyor.

A Milli Futbol Takımı'nın play-off etabında başarılı olup 2026 Dünya Kupası bileti alması durumunda, turnuvadaki muhtemel rakipleri de bu kura çekimi sonrasında netleşecek. Peki, Dünya Kupası kura çekimi hangi kanalda izlenebilecek?

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi için geri sayım sürüyor. Turnuvanın grup kuraları bu hafta gerçekleştirilecek.

Kura organizasyonu yarın, ABD'nin başkenti Washington'da Türkiye saatiyle 20.00'de yapılacak. Play-off etabında yer alacak A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası vizesi alması halinde, gruptaki rakipleri de bu çekilişle netleşmiş olacak.

Turnuvanın 11 Haziran–19 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki finallerine ilişkin torba dağılımı şu şekilde belirlendi:

BİRİNCİ TORBA

Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

İKİNCİ TORBA

Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

ÜÇÜNCÜ TORBA

Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

DÖRDÜNCÜ TORBA

Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda; Avrupa Play-Off A (İtalya–Kuzey İrlanda / Galler–Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna–İsveç / Polonya–Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye–Romanya / Slovakya–Kosova), Avrupa Play-Off D (Danimarka–Kuzey Makedonya / Çekya–İrlanda Cumhuriyeti); FIFA Kıtalararası Play-Off 1 (Yeni Kaledonya–Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off 2 (Bolivya–Surinam / Irak)

KURA ÇEKİMİ NEREDEN YAYINLANACAK?

Dünya Kupası grup kuraları, futbolseverlerin takip edebilmesi için FIFA.com üzerinden ve Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Osman DEMİR
title
