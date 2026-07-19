Dünya Kupası konser veren sanatçılar kim, İspanya Arjantin devre arası kimler konser verecek (Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, K-Pop BTS, Madonna)?

Futbol şölenine sahne olacak 2026 FIFA Dünya Kupası Finali yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, devre arasında düzenlenecek konser organizasyonuyla da dikkat çekiyor. İspanya - Arjantin finali öncesinde "Dünya Kupası konser veren sanatçılar kim, İspanya Arjantin devre arası kimler konser verecek?" sorularının yanıtı merak edilirken, milyonlarca izleyici final gecesinde sahneye çıkacak yıldız sanatçıları ve gösterinin ayrıntılarını araştırıyor.

DÜNYA KUPASI DEVRE ARASI KONSERİNDE KİMLER SAHNE ALACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Finali, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak tarihi mücadele kadar devre arasında gerçekleştirilecek görkemli konser organizasyonuyla da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. "Dünya Kupası konser veren sanatçılar kim?", "İspanya - Arjantin devre arasında kimler konser verecek?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, FIFA final gecesi için müzik dünyasının en büyük yıldızlarını bir araya getiriyor.

DEVRE ARASI ŞOVUNUN SANATSAL YÖNETMENİ CHRIS MARTIN

FIFA, Dünya Kupası tarihine geçmesi beklenen devre arası gösterisinin sanatsal yönetimini ve küratörlüğünü dünyaca ünlü rock grubu Coldplay'in solisti Chris Martin'e emanet etti. Organizasyon, futbol ile müziği aynı sahnede buluşturarak dünya genelinde milyarlarca izleyiciye unutulmaz bir final gecesi yaşatmayı hedefliyor.

DÜNYA KUPASI FİNALİNDE SAHNE ALACAK SANATÇILAR

İspanya - Arjantin finalinin devre arasında sahneye çıkacak isimler de belli oldu. FIFA'nın açıkladığı programa göre dev organizasyonda şu yıldızlar performans sergileyecek:

• Justin Bieber

• Shakira

• Burna Boy

• BTS

• Madonna

• Gustavo Dudamel

Pop müzikten Latin ezgilerine, K-Pop'tan klasik müziğe uzanan geniş yelpazedeki performansların final gecesine damga vurması bekleniyor.

100 MİLYON DOLARLIK SOSYAL SORUMLULUK HEDEFİ

FIFA'nın devre arası gösterisini düzenlemesindeki amaç yalnızca görsel bir şölen sunmak değil. Organizasyon kapsamında dünya genelindeki çocukların kaliteli eğitime ve futbol imkanlarına erişimini desteklemek amacıyla 100 milyon dolarlık bir fon oluşturulması hedefleniyor. Böylece final gecesi, sportif heyecanın yanı sıra küresel bir sosyal sorumluluk projesine de katkı sağlayacak.

DEVRE ARASI SÜRESİ TARTIŞMA YARATTI

Gösterinin açıklanmasının ardından en çok konuşulan konulardan biri ise devre arasının ne kadar süreceği oldu. FIFA, sahne performansının resmi olarak 11 dakika süreceğini duyursa da sahnenin kurulumu ve kaldırılmasıyla birlikte toplam aranın 20 dakikanın üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

IFAB KURALLARI NE DİYOR?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kurallarına göre futbol karşılaşmalarında devre arası süresi normal şartlarda 15 dakikayı geçemiyor. Kurallarda, bu sürenin yalnızca hakemin onayıyla uzatılabileceği belirtiliyor. Bu nedenle Dünya Kupası finalindeki dev organizasyonun futbol kuralları açısından nasıl uygulanacağı da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

GEÇMİŞTE BENZER BİR ÖRNEK YAŞANMIŞTI

Aynı statta düzenlenen geçtiğimiz yılki Kulüpler Dünya Kupası finalinde de devre arası konseri nedeniyle benzer bir durum yaşanmıştı. Sahnedeki performans yaklaşık 10 dakika sürmesine rağmen kurulum ve söküm işlemleri nedeniyle toplam devre arası yaklaşık 24 dakikaya ulaşmıştı. Bu nedenle İspanya - Arjantin finalinde hakemlerin ve teknik ekiplerin uzun devre arasına nasıl yaklaşacağı şimdiden futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında bulunuyor.