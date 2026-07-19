Dünya Kupası İspanya Arjantin maçı devre arası kaç dakika, 15 dakika mı, 30 dakika mı?

İspanya - Arjantin Dünya Kupası finali sadece sahadaki mücadeleyle değil, devre arasında gerçekleştirilecek yıldızlar geçidi konseriyle de dikkat çekiyor. Bu nedenle futbolseverler, "Dünya Kupası İspanya Arjantin maçı devre arası kaç dakika?", "Devre arası 15 dakika mı, 30 dakika mı sürecek?" sorularına yanıt ararken, FIFA'nın planladığı gösteri ve IFAB kuralları arasındaki denge merak konusu oldu.

DÜNYA KUPASI FİNALİNDE DEVRE ARASI KAÇ DAKİKA? FIFA'DAN İSPANYA - ARJANTİN MAÇI İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

2026 FIFA Dünya Kupası Finali öncesinde en çok merak edilen konulardan biri olan devre arası süresi netlik kazandı. İspanya ile Arjantin arasında oynanacak dev final öncesinde ortaya atılan "devre arası 30 dakikaya çıkacak" iddialarına FIFA son noktayı koydu. Dünya Kupası finalinde devre arasının normal süreden yalnızca 2 dakika daha uzun olacağı açıklandı.

FIFA'DAN DEVRE ARASI SÜRESİYLE İLGİLİ RESMİ KARAR

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak İspanya - Arjantin finalinde devre arasının en fazla 17 dakika süreceğini duyurdu. Böylece sosyal medyada ve uluslararası basında yer alan "30 dakikalık devre arası" iddialarının gerçeği yansıtmadığı da resmen doğrulanmış oldu.

FIFA'nın İspanya ve Arjantin futbol federasyonlarına gönderdiği resmi bilgilendirmeye göre, devre arasındaki tüm organizasyon 17 dakikalık süre içerisinde tamamlanacak.

KONSER GÖSTERİSİ 11 DAKİKA SÜRECEK

Dünya Kupası finaline özel hazırlanan devre arası şovunda müzik dünyasının önemli isimleri sahneye çıkacak. FIFA'nın planlamasına göre konser performanslarının toplam süresi 11 dakika olacak.

Final gecesinde sahne alması beklenen isimler arasında:

• Justin Bieber

• Shakira

• Madonna

yer alıyor. Dev gösteri, futbol tarihinin en çok izlenen organizasyonlarından birinde milyonlarca seyirciye ulaşacak.

KALAN SÜRE SAHNE KURULUMU VE ZEMİN İÇİN AYRILACAK

17 dakikalık devre arasının kalan yaklaşık 6 dakikalık bölümünde ise sahnenin kurulması ve kaldırılması ile birlikte saha bakım çalışmaları gerçekleştirilecek.

FIFA'nın planına göre bu süreçte çim zeminin sulanması da yapılacak. Özellikle MetLife Stadyumu'nun önceki karşılaşmalarda kuru ve yavaş zemin yapısıyla eleştirilmesi nedeniyle saha bakımına özel önem verileceği belirtildi.

SU MOLALARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

FIFA, Dünya Kupası boyunca sıcak hava koşulları nedeniyle uygulanan su molalarında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

Buna göre karşılaşmanın her iki devresinde de birer kez olmak üzere toplam iki su molası uygulanacak. Böylece oyuncuların yüksek sıcaklıklardan daha az etkilenmesi amaçlanıyor.

UZUN DEVRE ARASI TARTIŞMALARI SONA ERDİ

Final öncesinde devre arasının uzayacağı yönündeki iddialar, her iki takımın teknik heyetinde de oyuncuların fiziksel ritmi ve konsantrasyonunun bozulabileceği yönünde endişelere neden olmuştu. FIFA'nın aldığı kararla birlikte devre arasının 17 dakika ile sınırlandırılması, bu tartışmaları büyük ölçüde sona erdirdi.

İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'ni MetLife Stadyumu'nda 80 binden fazla taraftarın tribünden, milyonlarca futbolseverin ise ekran başından takip etmesi bekleniyor. Dev final, hem sahadaki mücadele hem de kısa süreli devre arası gösterisiyle futbol tarihinin unutulmaz organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor.