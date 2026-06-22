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Dünya Kupası gol krallığı sıralaması 2026!

Dünya Kupası gol krallığı sıralaması 2026!
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda gol krallığı yarışı giderek kızışırken, turnuvanın en skorer isimleri de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Grup maçlarının ilerlemesiyle birlikte birçok yıldız oyuncu fileleri havalandırarak gol krallığı listesinde üst sıralara yükselmeye başladı. “Dünya Kupası gol krallığı sıralaması 2026” araştırmaları ise her geçen gün artıyor.

Futbolun en prestijli turnuvası olan Dünya Kupası’nda gol krallığı yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. 2026 organizasyonunda birçok ülkeden yıldız futbolcular, attıkları gollerle takımlarını öne taşırken aynı zamanda bireysel ödül için de mücadele ediyor. Turnuva ilerledikçe gol krallığı sıralamasının daha da şekillenmesi bekleniyor.

DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI 2026 GÜNCEL LİSTE: LİDERLİK YARIŞI KIZIŞTI

2026 FIFA Dünya Kupası’nda gol krallığı yarışı hız kesmeden devam ederken, turnuvada öne çıkan isimler de netleşmeye başladı. Grup maçları sonrası oluşan güncel listede birçok yıldız futbolcu attıkları gollerle dikkat çekiyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE LIONEL MESSI VAR

Turnuvada şu ana kadar en çok gol atan isim Lionel Messi oldu. Arjantinli süper yıldız 5 golle listenin zirvesine yerleşerek gol krallığında büyük avantaj elde etti. Messi’nin performansı, takımının hücum gücünü de doğrudan yukarı taşıdı.

GOL KRALLIĞINDA TAKİPTEKİ İSİMLER

Zirvenin hemen arkasında ise 3’er golle Almanya’dan Deniz Undav ve Kanada’dan Jonathan David yer alıyor. Bu iki oyuncu, takımlarının hücum hattında kritik roller üstlenerek gol krallığı yarışını yakından takip ediyor.

2’ŞER GOL ATAN İSİMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Listenin devamında ise Maxi Araujo, Ayase Ueda, Folarin Balogun, Crysencio Summerville ve Cody Gakpo gibi isimler 2’şer golle sıralamada yer alıyor. Bu oyuncuların performansı, turnuvanın ilerleyen haftalarında yarışın daha da kızışacağını gösteriyor.

GOL KRALLIĞI YARIŞI HER AN DEĞİŞEBİLİR

2026 Dünya Kupası’nda gol krallığı tablosu her maç sonrası değişme potansiyeli taşıyor. Özellikle eleme turlarına doğru ilerledikçe yıldız oyuncuların performansları belirleyici olacak ve zirve yarışı daha da heyecanlı bir hâl alacak.

 

DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI 2026 GÜNCEL LİSTE

Lionel Messi – 5 gol (Arjantin)

Deniz Undav – 3 gol (Almanya)

Jonathan David – 3 gol (Kanada)

Maxi Araujo – 2 gol (Uruguay)

Ayase Ueda – 2 gol (Japonya)

Folarin Balogun – 2 gol (ABD)

Crysencio Summerville – 2 gol (Hollanda)

Cody Gakpo – 2 gol (Hollanda)

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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