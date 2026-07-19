Dünya Kupası finali hangi ülkede, hangi şehirde oynanıyor, İspanya Arjantin maçı stadı nerede, Dünya Kupası finali MetLife stadı kaç kişilik?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belirleneceği İspanya - Arjantin finali için geri sayım sürerken, karşılaşmanın oynanacağı stat da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. "Dünya Kupası finali hangi ülkede oynanıyor?", "İspanya - Arjantin maçı hangi şehirde?", "MetLife Stadyumu kaç kişilik?" sorularının yanıtı merak edilirken, dev finale ev sahipliği yapacak stat ve organizasyona ilişkin detaylar yoğun ilgi görüyor.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu, gözler İspanya ile Arjantin arasında oynanacak büyük finale çevrildi. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek dev mücadele öncesinde futbolseverler, "İspanya - Arjantin maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Final nerede oynanacak?" sorularına yanıt arıyor.

Dünya futbolunun iki güçlü temsilcisini karşı karşıya getirecek final karşılaşması, milyonlarca kişi tarafından canlı olarak takip edilecek. İşte 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak İspanya - Arjantin Dünya Kupası Finali'nin yayın kanalı, maç saati ve tüm ayrıntıları...

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya ile Arjantin arasındaki FIFA 2026 Dünya Kupası Finali, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, dev mücadeleyi TRT 1 üzerinden HD yayın kalitesiyle takip edebilecek.

TRT 1 CANLI İZLEME PLATFORM BİLGİLERİ

İspanya - Arjantin finalini TRT 1 ekranlarından izlemek isteyenler için platform bilgileri şu şekilde:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

TRT 1 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ GÜN?

FIFA 2026 Dünya Kupası Finali, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Futbol dünyasının merakla beklediği mücadelede kazanan takım, Dünya Kupası'nı müzesine götürecek.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya ile Arjantin arasındaki final karşılaşması, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Dev mücadele, dünyanın birçok ülkesinde canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Finali, ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı East Rutherford kentinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Modern yapısıyla dünyanın en önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan stat, Dünya Kupası finalinde de tarihi bir geceye sahne olacak.

MetLife Stadyumu, ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde yer alıyor ve 82.500 seyirci kapasitesine sahip. Bu kapasitesiyle ABD'nin en büyük stadyumlarından biri olarak kabul ediliyor ve 2026 FIFA Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yapıyor.

FİNAL MAÇINDA ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR

Turnuva boyunca sergiledikleri başarılı performanslarla finale yükselen İspanya ve Arjantin, futbolun en prestijli kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. Yıldız oyuncuların sahne alacağı mücadelede hem taktik savaşları hem de bireysel performanslar büyük önem taşıyacak. Milyonlarca futbolseverin ekran başından takip edeceği dev final, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın unutulmaz karşılaşmaları arasında yer almaya aday gösteriliyor.