DÜNYA KUPASI ELENEN ÜLKELER (GÜNCEL LİSTE) 2026 Dünya Kupası'nda hangi takımlar elendi?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda 48 takımın yer aldığı yeni format, grup aşamasında büyük bir rekabeti beraberinde getirdi. Turnuvada son 32 turuna yükselen ekipler netleşirken, bazı ülkeler ise organizasyona erken veda etti. Grup maçlarının tamamlanmasına yaklaşılırken hem gruptan çıkan takımlar hem de elenen ülkeler futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 Dünya Kupası'nda hangi takımlar elendi? Detaylar...

DÜNYA KUPASI ELENEN ÜLKELER (GÜNCEL LİSTE)

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasında matematiksel olarak üst tur şansını kaybeden ülkeler netleşmeye başlamıştır. Turnuvada bazı güçlü ekipler beklenmedik sonuçlarla elenirken, bazı takımlar ise grup performanslarıyla hayal kırıklığı yaşamıştır.

Şu ana kadar grup aşamasına veda eden ülkeler:

Çekya (A Grubu)

Katar (B Grubu)

Haiti (C Grubu)

Türkiye (D Grubu)

Tunus (F Grubu)

Ürdün (J Grubu)

Panama (L Grubu)

Turnuvanın ilerleyen maçlarında bu listeye yeni ekiplerin eklenmesi beklenmektedir. Grup sıralamaları ve averaj hesapları, elenen takımların kesinleşmesinde belirleyici olmaktadır.

DÜNYA KUPASI GRUPTAN ÇIKAN TAKIMLAR

2026 Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ülkeler de büyük ölçüde netleşmiştir. Yeni formatın getirdiği geniş katılım, farklı kıtalardan birçok takımın üst tura çıkmasına imkân sağlamıştır.

Son 32 turuna yükselmeyi garantileyen takımlar:

Meksika (A Grubu)

Güney Afrika (A Grubu)

İsviçre (B Grubu)

Kanada (B Grubu)

Bosna Hersek (B Grubu)

Brezilya (C Grubu)

Fas (C Grubu)

ABD (D Grubu)

Almanya (E Grubu)

Fransa (I Grubu)

Norveç (I Grubu)

Arjantin (J Grubu)

Kolombiya (K Grubu)

Bu takımlar, grup performanslarıyla üst tura yükselmeyi garantileyerek turnuvanın eleme aşamasında mücadele etmeye hak kazanmıştır.

GRUP MAÇLARI VE KRİTİK KARŞILAŞMALAR (25-26 HAZİRAN PROGRAMI)

Turnuvada grup aşamasının kritik günlerinden biri olan 25-26 Haziran fikstürü, hem gruptan çıkacak takımları hem de elenecek ülkeleri doğrudan etkilemektedir.

25 Haziran Perşembe Maçları:

Fas 4-2 Haiti

İskoçya 0-3 Brezilya

Güney Afrika 1-0 Güney Kore

Çekya 0-3 Meksika

Curaçao - Fildişi Sahili

Ekvador - Almanya

26 Haziran Cuma Maçları:

Tunus - Hollanda

Japonya - İsveç

Türkiye - ABD

Paraguay - Avustralya

Norveç - Fransa

Senegal - Irak

Bu karşılaşmaların sonuçları, gruplardaki nihai tabloyu belirleyerek son 32 turuna yükselecek ve turnuvaya veda edecek ülkeleri kesinleştirecektir.