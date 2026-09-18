Dubai Basket Real Madrid maçı hangi kanalda, Dubai Basket Real Madrid nereden CANLI izlenir?

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Dubai Basket Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, “Dubai Basket Real Madrid maçı hangi kanalda?” ve “Dubai Basket Real Madrid nereden CANLI izlenir?” sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve CANLI izleme bilgileriyle ilgili merak edilenler

DUBAİ BASKET REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dubai Basket ile Real Madrid, Euroleague Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler ise “Dubai Basket Real Madrid maçı hangi kanalda?” ve “Dubai Basket Real Madrid nereden CANLI izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

DUBAİ BASKET REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Dubai Basket ile Real Madrid arasındaki Euroleague Süper Kupa karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Televizyondan maçı takip etmek isteyen basketbolseverler S Sport üzerinden, internetten izlemek isteyenler ise S Sport Plus platformundan karşılaşmayı takip edebilecek.

DUBAİ BASKET REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Dubai Basket-Real Madrid maçı 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Euroleague Süper Kupa kapsamında oynanacak mücadelede iki takım karşı karşıya gelecek.

DUBAİ BASKET REAL MADRİD NEREDEN CANLI İZLENİR?

Dubai Basket Real Madrid maçını CANLI izlemek isteyen basketbolseverler, karşılaşma saatinde S Sport ve S Sport Plus yayınlarını takip edebilir. S Sport, Turkcell TV+ üzerinden de izlenebilirken, S Sport Plus'ın yayınına internet üzerinden erişilebiliyor.

DUBAİ BASKET REAL MADRİD MAÇI HANGİ GÜN?

Dubai Basket ile Real Madrid arasındaki mücadele 18 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Euroleague Süper Kupa karşılaşmasının başlama saati Türkiye saatiyle 20.00 olarak açıklandı.

DUBAİ BASKET REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dubai Basket ile Real Madrid arasındaki Euroleague Süper Kupa maçı, Abu Dhabi'de bulunan Abu Dhabi stadyumunda oynanacak. Karşılaşma 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.