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Drive – The Pretenders ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?

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Drive – The Pretenders ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak?
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Yarış pistlerinde geçen romantik hikâyesiyle merak uyandıran Drive – The Pretenders, dizi ve film severlerin gündeminde. Sahte nişan, düşmanlıktan aşka dönüşen ilişki ve Formula yarışları atmosferiyle dikkat çeken yapımın fragmanının yayınlanmasının ardından “Drive – The Pretenders ne zaman çıkacak?” ve “hangi platformda izlenebilecek?” soruları sıkça araştırılmaya başlandı.

Drive – The Pretenders, 28 Ekim 2026’da, yani bugün, Prime Video’da dünya genelinde yayına girdi. Almanca çekilen film, Tamara Lush’un Wattpad’de büyük ilgi gören “Drive” adlı romanından uyarlandı. Başrollerini Lisa-Marie Koroll ve Amin Baahmed’in paylaştığı yapım, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürüyor. İşte Drive – The Pretenders’a dair merak edilenler.

DRIVE – THE PRETENDERS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Drive – The Pretenders, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü izleyiciyle buluştu. Film, aynı gün dünya genelinde yayınlandı.

DRIVE – THE PRETENDERS HANGİ PLATFORMDA?

Film, yalnızca Prime Video platformunda yayınlanıyor. Drive – The Pretenders’ı izlemek isteyenlerin Prime Video aboneliğine sahip olması gerekiyor. Yapım, Prime Video’nun Türkiye kataloğunda da yer alıyor.

DRIVE – THE PRETENDERS’IN KONUSU NE?

Film, yetenekli ve hırslı genç bir yarış arabası tamircisi olan Sarah’nın hikâyesini anlatıyor. Sarah, yarış dünyasının en çok konuşulan ve skandallarla anılan pilotu Dante Annunziata’nın pit ekibine katılıyor. Dante, zedelenen itibarını kurtarmak için Sarah ile sahte bir nişan yapmaya karar veriyor. Sarah ise bu planı kabul ediyor; resmi olarak Dante’nin itibarı için, gizliden ise bir gün kendisinin de direksiyona geçebilmek için. Ancak zamanla ikili arasında gerçek duygular filizlenmeye başlıyor ve kurdukları yalan, her şeyi yerle bir etmekle tehdit ediyor.

DRIVE – THE PRETENDERS OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde, tamirci Sarah Jenkins karakterine hayat veren Lisa-Marie Koroll ile yarış pilotu Dante Annunziata’yı canlandıran Amin Baahmed yer alıyor. 1998 doğumlu Alman oyuncu Amin Baahmed için bu film, kariyerindeki ilk başrol olarak öne çıkıyor.

DRIVE – THE PRETENDERS NEYİN UYARLAMASI?

Drive – The Pretenders, yazar Tamara Lush’un Wattpad platformunda büyük ilgi gören ve daha sonra kitap olarak da yayımlanan “Drive” adlı romanından uyarlandı. Romanın hayranları, kitaptaki karakterlerin beyaz perdeye taşınmasını merakla bekliyordu.

DRIVE – THE PRETENDERS’IN YAPIMCISI KİM?

Film, Alman yapım şirketi Bavaria Fiction tarafından Amazon MGM Studios Germany iş birliğiyle Prime Video için hazırlandı. Romantik tür ağırlıklı yapım, yarış sporlarının heyecanını aşk hikâyesiyle bir araya getiriyor.

DRIVE – THE PRETENDERS KAÇ DAKİKA?

Filmin süresi yaklaşık 1 saat 40 dakika.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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