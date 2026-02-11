Son dönemde Show TV ekranlarında yayınlanan " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına katılan ve yüzü tamamen dövmeli olan Nazan Ünal, sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Dövmeli kadın Nazan Ünal kimdir? Nazan Ünal kaç yaşında, nereli? Detaylar...

DÖVMELİ KADIN NAZAN ÜNAL KİMDİR?

Türkiye'de ve dünyada kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Ünal, özellikle sıra dışı görünümüyle tanınıyor. Sosyal medya kullanıcıları "kim bu yüzü dövmeli kadın?" sorusunu sıkça araştırırken, Nazan Ünal olumsuz yorumlara kulak asmadan hayatını anlatmaya devam ediyor.

Nazan Ünal, güzellik merkezinde görüntülendiği anlarla da sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Kendisinin açıklamalarına göre, dövmeleri özel bir anlam taşımıyor; geçmişteki hızlı ve gençlik yıllarının bir izini temsil ediyor.

NAZAN ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

Nazan Ünal 41 yaşında ve hayat hikâyesiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

NAZAN ÜNAL NERELİ?

Nazan Ünal, Düzce'de yaşamış ve hayatının zor dönemlerinde bu şehirde bulunmuş. Düzce'den canlı yayına katılan Ünal, Burhan adlı kişiden yaşadığı mağduriyeti anlatırken, şehirdeki yaşantısına dair de detaylar verdi. Ünal, dolandırıcılık ve tehdit olaylarının ardından, Düzce'den ayrılma ve hayatını yeniden kurma sürecine girdi.