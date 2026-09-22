Doktorlar dizisi kaç yıl sürdü? Doktorlar dizisi kaç bölüm, kaç sezon sürdü?

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Türk televizyonlarının medikal dram yapımları arasında yer alan Doktorlar dizisi, 2006 yılında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Hastanede görev yapan doktorların mesleki mücadeleleri, aşk ilişkileri, dostlukları ve hayatlarında yaşadıkları olayları konu alan Doktorlar dizisi kaç yıl? Doktorlar dizisi kaç bölüm, kaç sezon sürdü? Detaylar haberimizde.

DOKTORLAR DİZİSİ KAÇ YIL SÜRDÜ?

Doktorlar dizisi, 2006 yılında yayın hayatına başladı ve 2011 yılında ekranlara veda etti. Dizinin ilk bölümü 28 Aralık 2006 tarihinde Show TV'de yayınlandı. Orijinal yayın sürecinin ardından farklı dönemlerde yeniden ekranlara gelen yapımın yayın süreci 2011 yılına kadar devam etti.

Doktorlar'ın yayın tarihleri 2006-2011 dönemini kapsadı. Dizinin son bölümü ise 14 Şubat 2011 tarihinde yayınlandı.

DOKTORLAR DİZİSİ KAÇ BÖLÜM, KAÇ SEZON SÜRDÜ?

Doktorlar dizisi toplam 4 sezon ve 97 bölüm sürdü. Dizinin sezonları farklı dönemlerde yayınlandı ve toplam bölüm sayısı 97'ye ulaştı. TheTVDB kayıtlarında da dizinin 4 sezon ve toplam 97 bölümden oluştuğu görülüyor.

Dizinin ilk sezonu 26 bölüm, ikinci sezonu 41 bölüm, üçüncü sezonu 20 bölüm ve dördüncü sezonu 10 bölüm olarak listeleniyor. Böylece toplam bölüm sayısı 97 oluyor.

DOKTORLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Doktorlar dizisi ilk kez 28 Aralık 2006 tarihinde Show TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. İlk sezonun yayın süreci 2006 yılında başladı ve dizi farklı sezonlarla devam etti.

DOKTORLAR DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPTI?

Doktorlar dizisinin 97. ve son bölümü 14 Şubat 2011 tarihinde yayınlandı. Böylece dizinin 2006 yılında başlayan ekran yolculuğu 2011 yılında sona erdi.

DOKTORLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktorlar dizisi, İstanbul'daki bir hastanede çalışan doktorların mesleki ve özel hayatları etrafında şekillenen dramatik hikâyeleri konu alıyor.

Dizide doktorların mesleki başarıları ve karşılaştıkları zorlukların yanı sıra aşk ilişkileri, dostlukları ve rekabetleri de işleniyor. Hastaların hayatlarını kurtarma mücadeleleri de dizinin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor.

Yapım boyunca hastanede çalışan doktorların meslek hayatları ile özel yaşamlarında yaşadıkları olaylar birlikte ele alınıyor.

DOKTORLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Doktorlar dizisinin oyuncu kadrosunda Kutsi, Yasemin Özilhan, Melike Güner, Bekir Aksoy, Devrim Nas ve Cüneyt Türel gibi isimler yer aldı. Kaynaklarda ayrıca Yasemin Ergene adıyla da yer alan oyuncu kadrosu bilgileri bulunuyor.

Başlıca oyuncular şöyle:

Kutsi

Yasemin Özilhan

Melike Güner

Bekir Aksoy

Yasemin Ergene

Devrim Nas

Cüneyt Türel

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler, hastanede görev yapan farklı doktor ve karakterleri canlandırdı. Dizinin resmi arşivinde yer alan 97. bölümde de karakterlerin hastanedeki mesleki ve özel yaşamlarına ilişkin hikâyeler devam etti.