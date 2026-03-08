Haberler

Doktor dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede?

Güncelleme:
Türkiye'de izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Doktor dizisi, hem konusu hem de görsel kalitesiyle dikkat çekiyor. Peki, dizinin setleri ve çekim mekanları nerede bulunuyor? Dizinin çekimleri, İstanbul'un en popüler stüdyolarında ve doğal mekanlarında gerçekleştiriliyor. Bu detaylar, hem dizi hayranlarının merakını artırıyor hem de yapımın arka planını öğrenmek isteyenler için önemli ipuçları sunuyor.

Son dönemin en çok konuşulan projelerinden biri olan Doktor dizisi, izleyiciye hem sürükleyici bir hikaye hem de etkileyici mekanlar sunuyor. Dizinin çekildiği setler ve lokasyonlar, merak konusu haline geldi. Özellikle İstanbul'daki stüdyo alanları ve doğal sahneler, dizinin atmosferini güçlendirirken, hayranlar için "Dizinin sahneleri nerede çekiliyor?" sorusunun cevabı da böylece gün yüzüne çıkıyor.

DOKTOR DİZİSİ KONUSU NE?

Hafızanın sustuğu yerde vicdanın, sezgilerin ve insan olmanın sorumluluğunun konuştuğu "Doktor: Başka Hayatta", izleyiciyi kimlik, kader ve yeniden başlama ihtimali üzerine düşündüren güçlü bir hikayeyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamadan hayata dönen Prof. Dr. İnan Kural, kendisini yabancısı olduğu bir dünyanın içinde bulur. Geçmişi artık bir sis perdesinin ardındadır; tanımadığı ilişkiler ve cevapsız sorular arasında hayatını yeniden kurmak zorundadır. Kim olduğunu hatırlamasa da, kim olacağına karar verme cesareti onun elindedir. Bu yeni yol, İnan'ı hem mesleğiyle yeniden yüzleşmeye hem de geçmişinin karanlıkta kalan parçalarını aramaya sürükler.

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA DİZİSİNİN ÇEKİM MEKANLARI

"Doktor: Başka Hayatta" dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da yapılıyor. Yapım ekibi, dizinin hastane sahneleri başta olmak üzere birçok sahneyi özel olarak tasarlanmış stüdyo mekanlarında ve şehirdeki farklı çekim noktalarında gerçekleştiriyor. Bu sayede hem gerçekçi hem de etkileyici bir dizi deneyimi izleyiciye sunuluyor.

DİZİDE HASTANE SAHNELERİ NERELERDE GEÇİYOR?

Dizide hikâyenin merkezinde yer alan Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi, kurgu bir mekan olarak öne çıkıyor. Dizinin en kritik sahneleri bu hastanede çekiliyor ve karakterlerin yaşadığı dramatik olayların çoğu burada gerçekleşiyor. İzleyiciler, hastane sahnelerinin detaylarını ve setin atmosferini merakla takip ediyor.

İSTANBUL'UN FARKLI NOKTALARINDA DİZİ ÇEKİMLERİ

Hastane sahnelerinin yanı sıra dizide birçok dış mekan çekimi de bulunuyor. İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilen bu çekimler, dizinin gerçekçilik ve görsellik açısından etkisini artırıyor. Yapım ekibi, mekan seçimlerinde hem hikâyenin akışına hem de izleyici deneyimine önem veriyor.

DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

• Prof. Dr. İnan Kural (İbrahim Çelikkol)Uzm. Dr. Elif Ateş (Sıla Türkoğlu)

• Med. Dir. Aylin Borokay (Şebnem Hassanisoughi)

• Uzm. Dr. Toprak Sönmez (Bertan Asllani)

• Prof. Dr. Ilgaz Şahin (Güven Murat Akpınar)

• Prof. Dr. Ekin Kurtulan (Ferit Aktuğ)

• Asist. Dr. Zeren Ünver (Eylül Tumbar)

• Asist. Dr. Aslı Aslansoy (Yasemin Yazıcı)

500

