Aile yapısının güçlendirilmesine yönelik sosyal politika adımları kapsamında gündeme gelen doğum izni düzenlemesi, çalışma hayatındaki milyonlarca kadının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle son yıllarda kadın istihdamını koruyarak anneliği desteklemeyi amaçlayan uygulamalar, hükümetin sosyal destek politikalarının merkezinde bulunuyor. Peki, doğum izni düzenlemesi Meclis'ten geçti mi, ne zaman geçecek? Doğum izni kaç gün, kaç ay olacak? Detaylar...

DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ NE ZAMAN GEÇECEK?

Bu çerçevede hazırlanan ve doğum izni süresinin uzatılmasını öngören yeni kanun teklifi, henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçmedi. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan düzenlemenin yasa sürecinde son aşamaya gelindiği, teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulmasının beklendiği ifade ediliyor.

Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından teklifin önce ilgili komisyonlarda ele alınması, ardından Genel Kurul gündemine taşınması bekleniyor. Yasalaşma süreci tamamlandığında düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu nedenle doğum iznine ilişkin yeni haklar şu an için yürürlükte değil, ancak yakın zamanda hayata geçirilmesi öngörülüyor.

DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN, KAÇ AY OLACAK?

Hazırlanan kanun teklifine göre, mevcut uygulamada toplam 16 hafta olan ücretli doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılacak. Bu değişiklik, Türkiye'de doğum sonrası annelere tanınan izin süreleri açısından önemli bir genişleme anlamına geliyor.

Yeni sistemde doğum izni şu şekilde planlanıyor:

Yeni Doğum İzni Dağılımı

Doğumdan önce: 8 hafta

Doğumdan sonra: 16 hafta

Bu düzenleme ile birlikte toplam doğum izni süresi yaklaşık 6 aya (24 hafta) ulaşmış olacak. Böylece annelerin hem fiziksel hem de psikolojik olarak doğum sonrası süreci daha sağlıklı geçirmeleri, bebekleriyle daha uzun süre birebir ilgilenebilmeleri hedefleniyor.

Uzmanlar, doğum sonrası ilk ayların hem anne hem de bebek sağlığı açısından kritik olduğuna dikkat çekerken, izin süresinin uzatılmasının emzirme süreci, anne-bebek bağı ve annenin iş hayatına sağlıklı dönüşü açısından olumlu etkiler yaratacağına vurgu yapıyor.

KİMLER DOĞUM İZNİNDEN YARARLANABİLECEK?

Hazırlanan yeni düzenleme, kapsam açısından oldukça geniş tutuluyor. Kanun teklifine göre çalışma hayatında aktif olarak yer alan tüm kadınlar bu haktan yararlanabilecek.

Düzenleme kapsamında yer alan meslek grupları şu şekilde sıralanıyor:

Doğum İzninden Yararlanabilecek Çalışanlar

Kamu kurumlarında görev yapan memurlar

Özel sektörde çalışan işçiler

Askerî personel

Hâkim ve savcılar

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) personeli

Akademisyenler

Bu yönüyle düzenleme, yalnızca belirli bir meslek grubunu değil, kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın çalışan tüm kadınları kapsayan bütüncül bir sosyal destek adımı olarak öne çıkıyor.

Yetkililer, uygulamanın temel amacının kadınların iş gücünden kopmadan annelik sürecini daha sağlıklı şekilde geçirebilmelerini sağlamak olduğunu belirtiyor. Böylece hem kadın istihdamının korunması hem de aile yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.