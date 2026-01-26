Doğukan Güngör yerine kim gelecek? Kızılcık Şerbeti Fatih'in yerine kim gelecek, yeni Fatih kim olacak?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör'ün ayrılmasının ardından, izleyiciler yeni Fatih'in kim olacağını merakla araştırıyor. Dizinin yapım ekibi konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, hayranlar sosyal medyada ve televizyon kulislerinde konuşulan isimleri takip ediyor. Fatih karakterinin yeni yüzü kim olacak sorusu, dizinin takipçileri için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

KIZILCIK ŞERBETİ FATİH YERİNE KİM GELECEK?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteri için Doğukan Güngör'ün kadrodan çıkarılmasının ardından, dizinin yapım ekibi henüz resmi olarak yeni oyuncu hakkında açıklama yapmadı. Dizinin hayranları ve izleyiciler, Fatih karakterinin yerine kim geleceğini merak ederken; sosyal medyada olası isimler ve transfer söylentileri gündeme gelmiş durumda. Yapımcıların önümüzdeki günlerde resmi bir duyuru yapması bekleniyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR DİZİDEN ÇIKARILDI MI?

Evet, Doğukan Güngör, 4 sezondur başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldı.

DOĞUKAN GÜNGÖR NEDEN DİZİDEN ÇIKARILDI?

Oyuncunun diziden ayrılma nedeni, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan kan ve saç testlerinde hem kokain hem de esrar maddesine rastlanması olarak açıklandı.

DOĞUKAN GÜNGÖR OLAYI NEDİR?

Olay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu sırasında ortaya çıktı. Doğukan Güngör ve bazı diğer şüpheliler gözaltına alındı, yapılan testler pozitif çıktı.

DOĞUKAN GÜNGÖR NE AÇIKLAMA YAPTI?

Güngör sosyal medyada, diziden çıkarıldığını öğrendiğini, hata yapan ilk veya son kişi olmadığını ve dimdik ayakta durduğunu belirtti. Temiz bir hayat sürme sözü vererek yakında sevenleriyle tekrar buluşacağını söyledi, yanındaki dostlarına, hayranlarına ve ailesine teşekkür etti.

DOĞUKAN GÜNGÖR'E DESTEK PAYLAŞIMI YAPILDI MI?

Evet, dizide partneri Seray Kaya, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak "Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler Doğukan" notunu düşerek desteğini gösterdi.