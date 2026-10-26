Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkıyor, seferler ne zaman başlayacak? 2026 Doğu Ekspresi biletleri ne kadar?

2026-2027 sezonunda Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenler, bilet satış tarihlerini, sefer günlerini ve bilet fiyatlarını araştırıyor. TCDD Taşımacılık tarafından satışa sunulacak biletler için geri sayım başlarken yeni sezon seferlerinin başlayacağı tarihler de belli oldu. Peki, Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkıyor, seferler ne zaman başlayacak ve bilet fiyatları ne kadar?

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonu bireysel bilet satışları, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 13.55'te başlayacak. Yolcular, biletlerini TCDD Taşımacılık'ın resmi satış kanalları üzerinden temin edebilecek.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ 2026-2027 SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Seferlerin 35'i Ankara-Kars, 35'i ise Kars-Ankara güzergahında düzenlenecek.

Ankara-Kars seferleri 21 Aralık 2026 ile 10 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Kars-Ankara seferleri ise 23 Aralık 2026'da başlayacak ve 12 Mart 2027'ye kadar devam edecek.

2026 DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

2026-2027 sezonunda Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmayı planlayanlar, bilet ücretlerini de merak ediyor. Mevcut fiyat bilgilerine göre iki kişilik yataklı odada tek yön seyahat ücretleri düşük dönemde 16 bin 500 TL, yüksek dönemde ise 20 bin TL olarak belirtiliyor.

Ancak bu ücretlerin yeni sezon için geçerli olup olmadığı TCDD Taşımacılık tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşecek. Güncel bilet fiyatları ve satış koşulları için TCDD Taşımacılık'ın resmi bilet satış ekranının takip edilmesi gerekiyor.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ HANGİ GÜNLERDE SEFER YAPIYOR?

Turistik Doğu Ekspresi'nin hareket günleri, trenin kalkış yönüne göre değişiyor. Ankara-Kars ve Kars-Ankara güzergahlarında seferler haftanın farklı günlerinde gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kars yönündeki seferler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri düzenlenecek. Kars-Ankara yönünde ise tren çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek.

Ankara-Kars güzergahındaki son sefer 10 Mart 2027'de, Kars-Ankara güzergahındaki son sefer ise 12 Mart 2027'de gerçekleştirilecek.