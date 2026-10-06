Doğan Pehlevan kimdir, LeMan Dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan kaç yaşında, nereli?

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LeMan Dergisi'nin çizerleri arasında yer alan Doğan Pehlevan, karikatürüne yönelik tepkiler ve başlatılan yasal süreçle birlikte kamuoyunun dikkatini çekti. Gelişmelerin ardından "Doğan Pehlevan ne zaman doğdu, aslen nereli, LeMan'da ne zamandan beri çiziyor?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Doğan Pehlevan'ın biyografisi, karikatür kariyeri ve hakkındaki süreçle ilgili ayrıntılar haberimizde.

DOĞAN PEHLEVAN KİMDİR?

Doğan Pehlevan, Türkiye'nin köklü mizah dergilerinden LeMan'ın tanınan çizerlerinden biri. Dergide yer alan "Melek ile Mister Do" köşesinin çizeri olan Pehlevan, uzun yıllardır mizah dünyasında eser veriyor. Pehlevan'ın adı, LeMan Dergisi'nin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan bir karikatürün ardından başlatılan soruşturma ve dava süreciyle geniş kitlelerce tanındı.

DOĞAN PEHLEVAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Doğan Pehlevan, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbullu olan çizer, 1974 doğumlu olması nedeniyle bugün 51-52 yaşında.

MİZAH DERGİLERİNDE UZUN BİR KARİYER

Pehlevan, LeMan'dan önce de Türk mizah basınının farklı yayınlarında çizerlik yaptı. Kariyeri boyunca HBR, Maymun ve Biber gibi mizah dergilerinde görev alan Pehlevan, daha sonra LeMan'ın kadrosuna katıldı. Dergideki "Melek ile Mister Do" köşesiyle LeMan okurlarının tanıdığı isimler arasına girdi.

DOĞAN PEHLEVAN'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

LeMan Dergisi'nin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan ve Pehlevan'ın çizdiği bir karikatür, büyük tartışma yarattı. Karikatürde peygamberlerin tasvir edildiği iddiasıyla tepkiler yükselirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "dini değerleri alenen aşağılama" gerekçesiyle re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma başlatıldığı, dönemin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından da kamuoyuna duyuruldu.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında Doğan Pehlevan ile birlikte derginin yayın yönetmeni Aslan Özdemir, yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu ve müessese müdürü Ali Yavuz, 30 Haziran 2025 gecesi gözaltına alındı. Gözaltı sürecinin ardından aralarında Pehlevan'ın da bulunduğu isimler tutuklandı.

İDDİANAMEDE NE İSTENDİ?

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Doğan Pehlevan hakkında, zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hapis cezası istendi. Pehlevan hakkında ayrıca bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla ayrı bir dava açıldı.

PEHLEVAN SAVUNMASINDA NE DEDİ?

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında savunma yapan Pehlevan, karikatürde toplumu kin ve düşmanlığa sevk etme kastı bulunmadığını söyledi. Toplumun ahlak ve değerlerine saygılı biri olduğunu vurgulayan Pehlevan, hakkındaki dosyaya eklenen bir paylaşımla ilgili olarak da hiçbir zaman Twitter hesabının olmadığını ifade etti.

DAVADA SON DURUM

Mahkeme, yaklaşık 5 ay tutuklu kalan Pehlevan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla görülen davada yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi. Ancak Pehlevan, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yürütülen ayrı dosya kapsamında bir süre daha tutuklu kaldı. Mayıs 2026'da görülen duruşmada ise mahkeme, tutuksuz yargılanan Pehlevan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Davada sanıklar beraatlerini talep ederken, yargılama süreci devam ediyor.