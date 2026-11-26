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Beşiktaş kalecisi Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında, nereli soruları maç sırasında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Doğan Alemdar, 29 Ekim 2002'de Kayseri'de doğdu ve 24 yaşında. Altyapısından yetiştiği Kayserispor'un ardından Fransa'da Rennes ve Troyes formaları giyen Alemdar, Başakşehir'de de forma giydi. Genç kaleci, Temmuz 2026'da Beşiktaş'a transfer oldu.

DOĞAN ALEMDAR KAÇ YAŞINDA?

Doğan Alemdar, 29 Ekim 2002'de doğdu. Genç kaleci 24 yaşında.

DOĞAN ALEMDAR NERELİ?

Doğan Alemdar, Kayserili. Futbola da memleketinin kulübü Kayserispor'un altyapısında başladı.

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?

Doğan Alemdar, 2013'te Kayserispor altyapısına katıldı ve 2019'da A takıma yükseldi. Kayserispor'daki performansıyla dikkat çeken genç kaleci, 2021'de Fransız ekibi Rennes'e transfer oldu. Rennes'ten 2023'te kiralık olarak Troyes'a giden Alemdar, Eylül 2025'te Başakşehir'e transfer oldu.

Beşiktaş, Doğan Alemdar'ı Temmuz 2026'da Başakşehir'den transfer ettiğini açıkladı. 1,92 boyundaki kaleci, siyah-beyazlılarla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

DOĞAN ALEMDAR MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Doğan Alemdar, Türkiye'nin 17 Yaş Altı'ndan 21 Yaş Altı'na kadar tüm genç milli takımlarında forma giydi. A Milli Takım'da ise ilk maçına 7 Haziran 2022'de çıktı ve 2 kez A Milli formayı giydi.