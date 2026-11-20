Doğalgaz kademeli tarife, konutlarda kullanılan doğalgaza tüketim miktarına göre iki ayrı fiyat uygulanması demek. Sistem 4 Nisan 2026'da devreye girdi. BOTAŞ her il ve her ay için bir tüketim limiti ilan ediyor; limitin altında kalan abone vergiler hariç metreküp başına 10,625 TL olan Kademe-1 fiyatından ödüyor, limiti aşan abone ise 18 TL olan Kademe-2 fiyatından.

DOĞALGAZ KADEMELİ TARİFE NEDİR?

Kademeli tarife, devletin doğalgaz fiyatına verdiği desteği tüketim miktarına bağlayan bir uygulama. Ortalama tüketen hane desteğin tamamından yararlanıyor. İl ortalamasının belirgin biçimde üzerinde gaz kullanan hanede destek azalıyor ve fatura daha yüksek fiyattan hesaplanıyor.

Uygulama yalnız konut abonelerini kapsıyor. Sanayi ve ticarethaneler bu sistemin dışında. Şehit yakınları, muharip ve malul gaziler, ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kursları kademe uygulamasından muaf tutuldu.

TÜKETİM LİMİTİ NASIL BELİRLENİYOR?

Limit her il için ayrı, her ay için de ayrı. Hesapta o ilin son beş yıllık doğalgaz tüketim verilerinden abone başına aylık ortalama çıkarılıyor. Bu ortalamanın yüzde 75 fazlası, o il ve o ay için limit kabul ediliyor. Soğuk illerde limitler bu yüzden daha yüksek.

Merkezi sistemle ısınan binalarda binanın aylık toplam tüketimi hane sayısına bölünüyor. Daire başına düşen miktar ilin o ayki limitini aşarsa hanelere Kademe-2 fiyatı uygulanıyor.

LİMİTİ AŞAN ABONE NE KADAR ÖDÜYOR?

BOTAŞ'ın nisan ayında açıkladığı tarifeye göre Kademe-1 fiyatı metreküp başına 10,625 TL, Kademe-2 fiyatı 18 TL. Aradaki fark yüzde 69,41. Bu rakamlara vergiler dahil değil. Bir ay limiti aşan abone, sonraki ay limitin altında kalırsa yeniden Kademe-1 fiyatından ödüyor.

KASIM VE ARALIK LİMİTLERİ NEDEN DEĞİŞTİ?

BOTAŞ, 30 Ekim 2026'da 81 ildeki konut aboneleri için kasım ve aralık limitlerini güncelledi. Havaların mevsim normallerinin altında seyretmesi ve ekim faturalarında kademeye takılan abone sayısının beklenenden fazla çıkması üzerine limitler yükseltildi.

Örneğin İstanbul'da kasım limiti 101,71 metreküpten 136,01 metreküpe, aralık limiti de 198,12 metreküpten 259,35 metreküpe çıktı. Her ilin güncel limiti BOTAŞ'ın internet sitesindeki tabloda yer alıyor.

FATURA ÖDEMEKTE ZORLANAN NE YAPABİLİR?

Kademeli tarife nedeniyle faturasını ödemekte zorlanan aboneler destek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurabiliyor.