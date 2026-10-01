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Doğa Bayram kimdir? Başkalarının Hayatı dizisinin Neslihan'ı Doğa Bayram kaç yaşında, nereli?

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Doğa Bayram kimdir? Başkalarının Hayatı dizisinin Neslihan'ı Doğa Bayram kaç yaşında, nereli?
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Doğa Bayram kimdir, kaç yaşında ve nereli? Başkalarının Hayatı dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Doğa Bayram, oyunculuğuyla izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Bayram'ın yaşı, doğum yeri, eğitim hayatı ve oyunculuk kariyeri araştırılırken “Doğa Bayram kaç yaşında?”, “Doğa Bayram nereli?” ve “Başkalarının Hayatı Neslihan kimdir?” sorularına yanıt aranıyor.

Başkalarının Hayatı dizisinin Neslihan'ı Doğa Bayram, dizideki rolüyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Genç oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılırken özellikle “Doğa Bayram kimdir?”, “Doğa Bayram kaç yaşında?” ve “Doğa Bayram nereli?” soruları gündeme geliyor. Daha önce farklı televizyon projelerinde de rol alan Bayram'ın eğitim geçmişi ve oyunculuk kariyeri merak konusu olurken, yer aldığı yapımlar da araştırılıyor. İşte Doğa Bayram hakkında merak edilenler...

DOĞA BAYRAM KİMDİR?

Doğa Bayram, televizyon dizilerinde rol alan Türk oyuncudur. 14 Mayıs 2002 tarihinde Çanakkale'de doğan Bayram, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra kamera karşısına geçti. Hilal Saral Kamera Önü Oyunculuk Programı'nda eğitim gören oyuncu, Esra Kızıldoğan'dan oyuncu koçluğu eğitimi aldı ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk çalışmaları yaptı.

Doğa Bayram, 2024 yılında Gaddar ve Sahipsizler dizilerinde rol aldı. 2026 yılında ise Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bayram, dizide Neslihan karakterini canlandırıyor.

DOĞA BAYRAM KAÇ YAŞINDA?

Doğa Bayram, 14 Mayıs 2002 doğumludur. 1 Ekim 2026 itibarıyla 24 yaşındadır.

DOĞA BAYRAM NERELİ?

Doğa Bayram Çanakkale doğumludur. Oyuncu, eğitim hayatının ardından oyunculuk alanında çalışmalarını sürdürdü ve televizyon projelerinde rol almaya başladı.

DOĞA BAYRAM'IN KARİYERİ

Doğa Bayram, oyunculuk kariyerinde ilk olarak Gaddar dizisiyle ekran karşısına çıktı. 2024 yılında yayınlanan dizide Arzu karakterini canlandırdı. Aynı yıl Sahipsizler dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Bayram, Zeliha karakterine hayat verdi.

Oyuncunun 2026 yılında rol aldığı yapım ise Başkalarının Hayatı oldu. Ay Yapım imzalı dizide Neslihan karakterini canlandıran Bayram, genç oyuncular arasında kariyerini sürdürüyor.

Doğa Bayram'ın rol aldığı yapımlar arasında Gaddar, Sahipsizler ve Başkalarının Hayatı bulunuyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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