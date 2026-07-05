DOA Erzincan geri dönüşüm iade noktaları nerede, Erzincan'da depozitolu pet şişe iade yeri nerede?

Depozitolu ambalajların geri dönüşüme kazandırılmasıyla hem çevre korunuyor hem de kullanıcılar depozito bedellerini geri alabiliyor.

ERZİNCAN'DA DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Erzincan'daki DOA İade Makinesi ve DOA İade Merkezleri üzerinden depozitolu ambalajlar teslim edilebiliyor. En yakın noktalar mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

DOA İADE MAKİNESİ NASIL KULLANILIR?

Makine ekranından işlem başlatılıyor, karekod okutuluyor ve ambalajlar tek tek hazneye bırakılıyor. İşlem sonunda depozito tutarı DOA Cüzdan'a aktarılıyor.

HANGİ AMBALAJLAR İADE EDİLEBİLİYOR?

DOA işareti bulunan PET, cam ve alüminyum ambalajlar sistem kapsamında kabul ediliyor.

GÜNLÜK İADE LİMİTİ KAÇ ADET?

Günlük iade limiti kullanıcı başına 200 adet olarak uygulanıyor.

DOA CÜZDAN VE ÇEVRESEL KAZANIMLAR NASIL TAKİP EDİLİR?

DOA Cüzdan üzerinden depozito bakiyesi, uygulama üzerinden ise çevresel kazanımlar takip edilebiliyor.

ERZİNCAN DOA İADE NOKTALARI:

DOA iade noktalarını öğrenmek için DOA uygulamasını indirin, uygulama ana menüsünde yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü açın.