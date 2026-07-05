DOA Ağrı geri dönüşüm noktaları: Ağrı'da nerelerde depozitolu pet şişe iade yeri var?
Depozito Yönetim Sistemi'nin Ağrı'da yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar, "DOA geri dönüşüm noktaları Ağrı'da nerede?" ve "Ağrı'da depozitolu pet şişe iade yeri var mı?" sorularını araştırıyor. Depozitolu içecek ambalajlarını geri dönüştürerek depozito bedelini almak isteyenler, en yakın DOA cihazlarının bulunduğu noktaları merak ediyor.
DOA sistemi sayesinde PET, cam ve alüminyum ambalajlar belirlenen iade noktalarına teslim edilerek geri dönüşüm sürecine kazandırılabiliyor. Mobil uygulama ve resmi internet sitesi üzerinden en yakın iade noktaları kolayca görüntülenebiliyor.
DOA GERİ DÖNÜŞÜM NOKTALARI NEReDE?
Depozito Yönetim Sistemi'nin yaygınlaşmasıyla birlikte İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, DOA geri dönüşüm noktalarını ve depozitolu ambalajların nasıl iade edileceğini araştırıyor. DOA sistemi sayesinde depozito işareti taşıyan PET, cam ve alüminyum içecek ambalajları belirlenen iade noktalarına teslim edilerek depozito bedeli geri alınabiliyor.
İstanbul'da en yakın DOA iade noktasını öğrenmek isteyen kullanıcılar, DOA mobil uygulamasındaki "İade Noktası Bul" bölümünü kullanabiliyor. Ayrıca DOA'nın resmi internet sitesinde yer alan "Nereye İade Ederim?" sayfası üzerinden de harita desteğiyle en yakın iade makinesi veya iade merkezi görüntülenebiliyor.
DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADESİ NASIL YAPILIR?
DOA İade Makinesi üzerinden işlem yapmak isteyen kullanıcıların öncelikle makinenin ekranına dokunarak sistemi başlatması gerekiyor. Daha sonra DOA mobil uygulamasında bulunan "İade Et" seçeneğine tıklanarak ekranda çıkan karekod okutuluyor.
Karekod okutulduktan sonra boş depozitolu ambalajlar makinenin haznesine tek tek yerleştiriliyor. İşlem tamamlandığında ambalajlar sisteme kaydediliyor ve depozito tutarı anında kullanıcının DOA Cüzdan hesabına aktarılıyor.
HANGİ AMBALAJLAR DEPOZİTO SİSTEMİNE DAHİL?
Depozito Yönetim Sistemi kapsamında 0,10 litre ile 3,01 litre arasında bulunan tek kullanımlık PET şişeler, cam şişeler ve alüminyum kutu içecek ambalajları iade edilebiliyor.
Ancak ambalajların sistem tarafından kabul edilebilmesi için üzerlerinde DOA depozito işareti bulunması gerekiyor. Bu işareti taşımayan ürünler sistem kapsamında değerlendirilmiyor.
GÜNLÜK İADE LİMİTİ KAÇ ADET?
DOA sistemi kapsamında kullanıcılar günlük en fazla 200 adet depozitolu ambalaj iade edebiliyor. Günlük limitin aşılması halinde fazla ambalajlar aynı gün içerisinde işleme alınmıyor.
DOA CÜZDAN BAKİYESİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
İade işlemi tamamlandıktan sonra kazanılan depozito bedelleri DOA mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden DOA Cüzdan bölümünde görüntülenebiliyor. Kullanıcılar hesaplarında biriken depozito tutarını buradan takip edebiliyor.
ÇEVRESEL KAZANIMLAR NASIL TAKİP EDİLİR?
DOA sistemi, kullanıcıların geri dönüşüme sağladığı katkıyı da kayıt altına alıyor. Mobil uygulamada yer alan "Aylık Çevresel Kazanımlarım" ekranı ile internet sitesindeki "Çevresel Kazanımlar" bölümü üzerinden bugüne kadar iade edilen PET, cam ve alüminyum ambalaj sayıları görüntülenebiliyor.
Böylece kullanıcılar hem kazandıkları depozito tutarını hem de geri dönüşüme sağladıkları çevresel katkıyı tek ekrandan düzenli olarak takip edebiliyor.