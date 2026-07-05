DOA Ağrı geri dönüşüm noktaları: Ağrı'da nerelerde depozitolu pet şişe iade yeri var?

DOA sistemi sayesinde PET, cam ve alüminyum ambalajlar belirlenen iade noktalarına teslim edilerek geri dönüşüm sürecine kazandırılabiliyor. Mobil uygulama ve resmi internet sitesi üzerinden en yakın iade noktaları kolayca görüntülenebiliyor.

DOA GERİ DÖNÜŞÜM NOKTALARI NEReDE?

Depozito Yönetim Sistemi'nin yaygınlaşmasıyla birlikte İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, DOA geri dönüşüm noktalarını ve depozitolu ambalajların nasıl iade edileceğini araştırıyor. DOA sistemi sayesinde depozito işareti taşıyan PET, cam ve alüminyum içecek ambalajları belirlenen iade noktalarına teslim edilerek depozito bedeli geri alınabiliyor.

İstanbul'da en yakın DOA iade noktasını öğrenmek isteyen kullanıcılar, DOA mobil uygulamasındaki "İade Noktası Bul" bölümünü kullanabiliyor. Ayrıca DOA'nın resmi internet sitesinde yer alan "Nereye İade Ederim?" sayfası üzerinden de harita desteğiyle en yakın iade makinesi veya iade merkezi görüntülenebiliyor.

DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADESİ NASIL YAPILIR?

DOA İade Makinesi üzerinden işlem yapmak isteyen kullanıcıların öncelikle makinenin ekranına dokunarak sistemi başlatması gerekiyor. Daha sonra DOA mobil uygulamasında bulunan "İade Et" seçeneğine tıklanarak ekranda çıkan karekod okutuluyor.

Karekod okutulduktan sonra boş depozitolu ambalajlar makinenin haznesine tek tek yerleştiriliyor. İşlem tamamlandığında ambalajlar sisteme kaydediliyor ve depozito tutarı anında kullanıcının DOA Cüzdan hesabına aktarılıyor.