Diyarbakır okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Diyarbakır'da okul yok mu (DİYARBAKIR VALİLİĞİ)?

Diyarbakır'da 13 Ocak Salı günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Hava durumu uyarılarının ardından "Diyarbakır okullar tatil mi?", " Diyarbakır Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Diyarbakır'da Yağmur ve Karla Karışık Yağmur Etkili Olacak

Diyarbakır'da akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Pazartesi günü 18.00–21.00 saatleri arasında hafif yağmur, gece saatlerinde ise yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 4 derece civarında seyrederken, rüzgârın zaman zaman 35–40 km/saat hızına ulaşması öngörülüyor.

Salı günü gece yarısından sonra yağış karla karışık yağmur şeklini alacak. 03.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık 3 derece civarında olurken, nem oranı yüzde 95'in üzerine çıkacak. Sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur etkili olurken sıcaklık 7 dereceye kadar yükselecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise yağış yeniden karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

5 günlük hava tahminine göre Diyarbakır'da hafta ortasından itibaren yağış etkisini kaybedecek ve soğuk hava etkili olacak.

Salı günü karla karışık yağmurlu hava ile sıcaklık 2 ile 7 derece arasında olacak.

Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık -1 ile 5 derece arasında seyredecek.

Perşembe günü sıcaklık -3 ile 4 derece,

Cuma günü -5 ile 5 derece arasında olacak.

Cumartesi günü ise az bulutlu hava ile sıcaklık -4 ile 7 derece arasında değişecek.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimler ve kırsal alanlarda buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

DİYARBAKIR OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.