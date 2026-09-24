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Diyarbakır deprem SON DAKİKA! Diyarbakır'da deprem mi oldu? Diyarbakır deprem kaç büyüklüğünde?

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Diyarbakır deprem SON DAKİKA! Diyarbakır'da deprem mi oldu? Diyarbakır deprem kaç büyüklüğünde?
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Diyarbakır'da deprem mi oldu? Diyarbakır ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından depremin büyüklüğü ve merkez üssü merak konusu olurken, bölgedeki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Diyarbakır deprem kaç büyüklüğünde? Diyarbakır deprem son dakika!

Diyarbakır ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, arama motorlarında “Diyarbakır’da deprem mi oldu?” ve “Diyarbakır deprem kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt aramaya başladı. Depremin büyüklüğü ve diğer teknik detaylara ilişkin resmi açıklama geldikçe haber güncellenecek.

DİYARBAKIR DEPREM SON DAKİKA!

Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının merkez üssünün Şanlıurfa Karaköprü olduğu ve depremin büyüklüğünün 5.4 olduğu belirtildi.

DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU?

Diyarbakır'da hissedilen depremin ardından sarsıntının detayları merak edildi. AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre depremin merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü, büyüklüğü ise 5.4 olarak kaydedildi.

DİYARBAKIR DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Diyarbakır'da hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.4 olarak açıklandı. Sarsıntının merkez üssünün ise Şanlıurfa Karaköprü olduğu bildirildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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