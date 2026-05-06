Diyanet çeyiz yardımı SONUÇLARI: Diyanet Vakfı çeyiz destek sonuçları açıklandı mı? Çeyiz yardımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında gerçekleştirilen çeyiz yardımı başvuruları 2026 yılı itibarıyla değerlendirme aşamasına alınmıştır. Başvuru süreci tamamlanan adaylar için sonuçların ilan edilme takvimi ve kontrol yöntemleri netleşmiştir. Peki, Diyanet Vakfı çeyiz destek sonuçları açıklandı mı? Çeyiz yardımı başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Detaylar...

DIYANET VAKFI ÇEYİZ DESTEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Diyanet Vakfı çeyiz destek sonuçları 2026 yılı itibarıyla henüz tüm başvuru sahipleri için tek seferde açıklanmamıştır. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların 4–8 Mayıs 2026 tarih aralığında kademeli olarak erişime açılması planlanmaktadır.

Bu süreçte başvurular; gelir durumu, yaş kriteri, evlilik şartı ve Türkiye’de ikamet gibi belirlenen kriterlere göre detaylı şekilde incelenmektedir. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar sistem üzerinden kabul veya ret durumlarını görüntüleyebilecektir.

ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Çeyiz yardımı başvuru sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak sorusunun yanıtı resmi takvimle netleştirilmiştir. Açıklamaya göre değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra sonuçlar:

4 Mayıs 2026 ile 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında

Aşamalı olarak sistem üzerinden erişime açılacaktır

Başvurusu olumlu değerlendirilen çiftler, Mayıs 2026 ayında çevrim içi düzenlenecek Evlilik Okulu seminerlerine davet edilecektir. Bu eğitim sürecini tamamlayan adaylar, belirlenen tarihler arasında resmi nikâh işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde çeyiz desteğinden yararlanabilecektir.

Destek ödemeleri için belirlenen uygulama takvimi ise 1 Haziran – 30 Eylül 2026 tarih aralığını kapsamaktadır.

DİYANET 500 BİN TL ÇEYİZ YARDIM BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Diyanet 500 bin TL çeyiz yardım başvuru sonuçlarına nereden bakılır sorusu, başvuru yapan adaylar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır.

Sonuçlar yalnızca resmi platform üzerinden erişime açılacaktır. Adaylar :

TDV’nin resmi internet adresi olan tdv.org üzerinden

Kendi başvuru paneline giriş yaparak

Sonuç ekranı üzerinden durumlarını kontrol edebilecektir

Sistem üzerinden yapılan sorgulamalarda başvurunun kabul edilip edilmediği, değerlendirme aşaması durumu ve bilgilendirme mesajları görüntülenebilecektir.

ÇEYİZ DESTEĞİ BAŞVURU KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Çeyiz desteği kapsamında başvurular belirli sosyal ve ekonomik kriterlere göre değerlendirilmektedir. Programa dahil olabilmek için temel şartlar şu şekilde belirlenmiştir:

18–35 yaş aralığında olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Türkiye’de ikamet etmek

İlk evliliğini yapacak olmak

İhtiyaç sahibi olmak

Aylık hane gelirinin iki net asgari ücreti aşmaması

Bu şartları sağlayan adaylar değerlendirme sürecine dahil edilmekte ve uygun görülen başvurular sonuçlandırılmaktadır.