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Dinamo Zagreb Anderlecht maçı hangi kanalda, Dinamo Zagreb Anderlecht maçı nerden CANLI izlenir?

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Dinamo Zagreb Anderlecht maçı hangi kanalda, Dinamo Zagreb Anderlecht maçı nerden CANLI izlenir?
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Dinamo Zagreb ile Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabaka 15 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de Zagreb'deki Stadion Maksimir stadyumunda oynanacak.

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbol tutkunları mücadeleyi tabii Spor 4 kanalı üzerinden naklen takip edebilecekler. Hırvatistan deplasmanındaki bu kritik Avrupa maçı dijital yayın kanalı üzerinden izleyicilere ulaştırılacak.

DİNAMO ZAGREB ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

MAÇIN ADI: Dinamo Zagreb - Anderlecht

ORGANİZASYON: UEFA Avrupa Ligi

TARİH: 15 Ekim 2026 Perşembe

SAAT: 22:00

STADYUM: Stadion Maksimir (Zagreb)

YAYIN KANALI: tabii Spor 4

TABİİ SPOR 4 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Dijital Platform: tabii İnternet / Dijital Yayın

DİNAMO ZAGREB ANDERLECHT MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma tabii Spor 4 kanalı üzerinden naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen sporseverler tabii platformu üzerinden canlı yayına erişebilirler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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