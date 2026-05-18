Dilberay öldü mü, ne zaman öldü, neden öldü, kaç yaşında öldü?

Dilber Ay ne zaman öldü ve kaç yaşındaydı sorusu, usta sanatçının vefatının ardından merak edilen başlıkların başında geliyor. Türk halk müziğine damga vuran isimlerden biri olan Dilber Ay’ın yaşamını yitirmesi müzik dünyasında büyük üzüntü yaratırken, ölümüne dair detaylar da sıkça araştırılıyor. Peki Dilber Ay kaç yaşında hayata veda etti?

DİLBER AY KİMDİR?

Dilber Ay, Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olarak hem sesi hem de yaşam hikâyesiyle hafızalarda yer edinmiştir. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen sanatçı, çocukluk yıllarından itibaren zorlu bir hayat mücadelesi vermiştir. Küçük yaşta evlilik, ekonomik zorluklar ve hayatın ağır şartları içinde büyüyen Dilber Ay, tüm bu sürece rağmen müzik tutkusu sayesinde sahnelere uzanmıştır.

SANAT HAYATINA UZANAN ZORLU YAŞAM

Hayatının büyük bölümünü mücadele içinde geçiren Dilber Ay, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen şarkı söyleme tutkusundan vazgeçmemiştir. Genç yaşta evlendirilen ve çocuk sahibi olan sanatçı, yıllar içinde müzik kariyerini geliştirerek geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güçlü sesi ve yorumuyla halk müziğinde kendine özgü bir yer edinmiştir.

DİLBER AY NEDEN ÖLDÜ?

Dilber Ay’ın ölüm nedeni hakkında zaman zaman farklı iddialar ortaya atılsa da resmi bilgilere göre sanatçı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Bazı açıklamalarda farklı sağlık sorunları dile getirilse de, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre ölüm nedeni kalp krizi olarak kayıtlara geçmiştir. Bu süreç sanat dünyasında büyük üzüntü yaratmıştır.

DİLBER AY KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Dilber Ay, 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybetmiştir. Vefatının ardından cenazesi Düzce’ye götürülerek şehir mezarlığında defnedilmiştir. Sanatçının ölümü, sevenleri ve müzik camiasında derin bir üzüntüye neden olmuştur.