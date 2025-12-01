Dilberay filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dilberay filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Dilberay filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dilberay filmini izleyecek olanların merak ettiği Dilberay konusu nedir, Dilberay oyuncuları kimler ve Dilberay özeti gibi konuları inceliyoruz.

DİLBERAY FİLMİ KONUSU

Dilberay, Türkiye'nin unutulmaz seslerinden biri olan Dilber Ay'ın hayat hikâyesini beyaz perdeye taşıyan biyografik–dram türünde bir filmdir. Yapım, sanatçının zorlu çocukluk döneminden başlayarak müzikle kurduğu güçlü bağa, yaşadığı acılara, sahne yolculuğuna ve sonunda ülke çapında tanınan bir sanatçıya dönüşmesine kadar uzanan etkileyici bir yaşam öyküsünü anlatır. Film, Dilber Ay'ın mücadele dolu hayatını gerçekçi ve duygusal bir dille izleyiciye sunar.



DİLBERAY FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmde usta oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan güçlü bir kadro yer almaktadır:

• Büşra Pekin – Dilber Ay'ı canlandırmaktadır.

• Ayberk Pekcan

• Nursel Köse

• Zeliha Kendirci

• Deniz Hamzaoğlu

• Selen Uçer

FİLMİN ÇEKİM MEKANLARI VE VİZYON TARİHİ

Dilberay, gerçek yaşam atmosferini yansıtabilmek için Adana, Sakarya ve İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çekilmiştir. Film, 4 Şubat 2022 tarihinde sinema izleyicisiyle buluşmuştur.