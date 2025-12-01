Dilberay filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dilberay filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dilberay filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dilberay konusu, özeti ve Dilberay oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dilberay filminin detayları…
DİLBERAY FİLMİ KONUSU
Dilberay, Türkiye'nin unutulmaz seslerinden biri olan Dilber Ay'ın hayat hikâyesini beyaz perdeye taşıyan biyografik–dram türünde bir filmdir. Yapım, sanatçının zorlu çocukluk döneminden başlayarak müzikle kurduğu güçlü bağa, yaşadığı acılara, sahne yolculuğuna ve sonunda ülke çapında tanınan bir sanatçıya dönüşmesine kadar uzanan etkileyici bir yaşam öyküsünü anlatır. Film, Dilber Ay'ın mücadele dolu hayatını gerçekçi ve duygusal bir dille izleyiciye sunar.
DİLBERAY FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Filmde usta oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan güçlü bir kadro yer almaktadır:
• Büşra Pekin – Dilber Ay'ı canlandırmaktadır.
• Ayberk Pekcan
• Nursel Köse
• Zeliha Kendirci
• Deniz Hamzaoğlu
• Selen Uçer
FİLMİN ÇEKİM MEKANLARI VE VİZYON TARİHİ
Dilberay, gerçek yaşam atmosferini yansıtabilmek için Adana, Sakarya ve İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çekilmiştir. Film, 4 Şubat 2022 tarihinde sinema izleyicisiyle buluşmuştur.