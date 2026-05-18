Dilberay filmi ne zaman, nerede çekildi, Dilberay filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Dilberay filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dilberay filmini izleyecek olanların merak ettiği Dilberay konusu nedir, Dilberay oyuncuları kimler ve Dilberay özeti gibi konuları inceliyoruz.

DİLBERAY FİLMİ KONUSU NE?

Film, Kahramanmaraş'ta fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, çocuk yaşta evlendirilen, şiddete ve haksızlıklara maruz kalan ama tüm bu zorluklara eşsiz sesiyle meydan okuyan Dilber Ay'ın gerçek hayat hikayesini konu alıyor. Adana'da katıldığı bir ses yarışmasıyla kaderi değişen sanatçının, müzik dünyasında zirveye tırmanışını, hapishane yıllarını, yaşadığı büyük aşkları ve feleğin çemberinden geçerek nasıl bir halk ikonuna dönüştüğünü dramatik bir dille anlatıyor. Yapım, bir kadının hayatta kalma mücadelesini ve sanatın iyileştirici gücünü gözler önüne seriyor.

DİLBERAY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosu, sergiledikleri üstün performansla hem sinema eleştirmenlerinden hem de izleyicilerden tam not almayı başarmıştır. Dilber Ay'ın farklı dönemlerini canlandıran ve karakterlere hayat veren güçlü kadroda şu isimler yer alıyor:

• Büşra Pekin (Dilber Ay - Yetişkinliği)

• Zeliha Kendirci (Dilber Ay - Gençliği)

• Ayberk Pekcan (Babası - Halit)

• Nursel Köse (Hafza)

• Selend Demirdöven

• Deniz Hamzaoğlu

• Doğukan Güngör

Not: Filmde Dilber Ay’ın babasını canlandıran usta oyuncu Ayberk Pekcan, vizyon tarihinden kısa bir süre önce hayatını kaybetmiştir.

DİLBERAY FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Biyografi türündeki bu başarılı yapımın hazırlık ve çekim süreçleri titizlikle yürütülmüştür. Dilberay filminin çekimleri 2021 yılında tamamlanmış ve film 4 Şubat 2022 tarihinde sinema salonlarında vizyona girmiştir. Gişede büyük bir başarı yakalayan yapım, vizyonda kaldığı süre boyunca yüz binlerce sinemasever tarafından izlenmiştir.

DİLBERAY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dilber Ay'ın doğup büyüdüğü ve hayatının dönüm noktalarını yaşadığı şehirlerin atmosferini ekrana doğru yansıtabilmek adına çekimler birden fazla lokasyonda gerçekleştirildi. Filmin çekim yerleri şu şekildedir:

• Adana: Filmin büyük bir bölümü ve Dilber Ay'ın müzik kariyerinin ilk adımlarını attığı sahneler Adana'da kuruldu.

• Sakarya: Sanatçının hayatının ilerleyen dönemlerine ait bazı sahnelerin çekimleri için Sakarya platosu kullanıldı.

• İstanbul: İç mekan çekimleri ve teknik prodüksiyon süreçleri için İstanbul'daki stüdyolardan yararlanıldı.

FİLMİN ARKA PLANI VE MÜZİKLERİ

Filmin yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) otururken, senaryosunu ise Kamuran Süner ve Nalan Merter Savaş kaleme almıştır. Filmde Dilber Ay'ın seslendirdiği ikonik şarkılar, başrol oyuncusu Büşra Pekin tarafından film için yeniden yorumlanmıştır. Pekin'in bu performansı ve role hazırlanma sürecindeki fiziksel değişimi uzun süre magazin dünyasında konuşulmuştur.