Dilberay çocuğu var mı, kaç çocuğu var, Dilberay manevi oğlu kim?

Dilber Ay ile ilgili bir diğer merak edilen konu ise “manevi oğlu kim?” sorusu oluyor. Zaman zaman gündeme gelen bu iddia, sanatçının hayatındaki yakın bağları ve ilişkileri yeniden tartışma konusu haline getirdi. Dilberay’ın manevi oğlu olduğu söylenen isim ve bu konudaki detaylar araştırılmaya devam ediyor.

DİLBER AY’IN ÇOCUĞU VAR MI

Dilber Ay, çocukluk yıllarından itibaren zorlu bir hayat sürecinden geçmesine rağmen hem sanat kariyeri hem de özel yaşamıyla sık sık gündeme gelmiştir. 13 yaşında evlendirilen sanatçının bu evlilikten çocuk sahibi olduğu ve daha sonraki yaşamında da ailesini genişlettiği bilinmektedir. Peki Dilber Ay’ın gerçekten kaç çocuğu var?

DİLBER AY’IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Edinilen bilgilere göre Dilber Ay’ın iki kız ve bir erkek olmak üzere toplam üç çocuğu bulunmaktadır. Sanatçının Satı ve Filiz adında iki kızı, Ünal adında ise bir oğlu olduğu ifade edilmektedir. Ancak bazı kaynaklarda kız çocuklarının nüfus kayıtlarında farklılıklar olabileceği de belirtilmektedir.

DİLBER AY’IN MİNEVİ OĞLU KİMDİR?

Dilber Ay ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise manevi oğlu iddialarıdır. Bu kapsamda Cemo Can isminin sanatçının manevi oğlu olduğu yönünde bilgiler yer almaktadır. Ancak bu konuya ilişkin detaylar kamuoyunda zaman zaman tartışma konusu olmaya devam etmektedir.

DİLBER AY’IN HAYAT HİKÂYESİ

1956 yılında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen Dilber Ay, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte farklı şehirlere göç etmiştir. Düzce’de düzenlenen ses yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken sanatçı, daha sonra Türk halk müziğinde önemli bir yer edinmiştir. Yaşamı boyunca birçok albüm çıkaran ve televizyon programları sunan sanatçı, 29 Nisan 2019’da hayatını kaybetmiştir.