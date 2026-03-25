Türk televizyon dünyasının başarılı ve dikkat çeken oyuncularından biri olan Dilara Aksüyek, hem tarihi dizilerdeki performansları hem de güncel projelerdeki güçlü oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Peki, Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Detaylar haberimizde.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiş başarılı bir Türk oyuncudur. Tiyatro eğitimi alan Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun olarak oyunculuk kariyerine sağlam bir temel atmıştır.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında “Evlerden Biri” dizisinde Filiz karakteriyle başlayan Dilara Aksüyek, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. İzleyiciler onu 2013 yılında başlayan “Merhamet” dizisinde Narin’in kardeşi Şadiye rolü ile tanımıştır. Ardından “Kadim Dostum” dizisinde Deniz karakterine hayat vermiştir.

Özellikle yüksek reytingli ve tarihi dizilerdeki performansıyla bilinen Aksüyek, “Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizisinde Mahfiruze Sultan karakterini canlandırarak geniş kitlelerce tanınmıştır. Günümüzde ise Kanal D’nin yeni sezon dizisi “Daha 17”ye Nuray karakteriyle katılarak kariyerine devam etmektedir.

DİLARA AKSÜYEK KAÇ YAŞINDA?

Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 doğumlu olup 34 yaşındadır.

DİLARA AKSÜYEK NERELİ?

Dilara Aksüyek, Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan İzmir şehrinin Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir.

DİLARA AKSÜYEK'İN SEVGİLİSİ KİM?

Dilara Aksüyek’in güncel ilişkileri hakkında güvenilir ve net bir bilgi bulunmamaktadır.

DİLARA AKSÜYEK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Dilara Aksüyek, oyunculuk kariyerinde çeşitli ve dikkat çekici projelerde rol almıştır. İşte başlıca dizileri:

Evlerden Biri (2012): Filiz karakteri

Merhamet (2013): Şadiye karakteri

Kadim Dostum: Deniz karakteri

Muhteşem Yüzyıl: Kösem: Mahfiruze Sultan karakteri

Kıskanmak: Başarılı performansıyla öne çıkmıştır

Daha 17 (2026): Nuray karakteri

Daha 17 Dizisinde Rolü

Yeni sezonda Kanal D’de yayınlanacak olan “Daha 17” dizisinde Dilara Aksüyek, Nuray karakterine hayat verecektir. Senaryoya göre Nuray, Şebnem’in (Nesrin Cavadzade) yakın arkadaşı ve Deniz’in (Helin Elveren) annesi olarak hikâyede önemli bir yere sahiptir. Genç yaşta anne olan Nuray karakteri, dizinin duygusal yükünü taşıyan kritik isimlerden biri olarak izleyici karşısına çıkacaktır.