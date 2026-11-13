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Dilan Polat ve Engin Polat boşandı mı, ayrıldılar mı? Dilan Polat boşandı mı?

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Dilan Polat ve Engin Polat boşandı mı, ayrıldılar mı? Dilan Polat boşandı mı?
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Dilan Polat ve Engin Polat hakkında sosyal medyada yayılan ayrılık ve boşanma iddiaları yeniden gündeme geldi. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat boşandı mı, ayrıldılar mı? Ayrılık iddialarına dair detaylar haberimizde.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında ortaya atılan ayrılık ve boşanma iddiaları yeniden merak konusu oldu. Çiftin evliliklerini sonlandırdığı yönündeki söylentiler sosyal medyada yayılırken, konuya ilişkin taraflardan doğrulanmış yeni bir açıklama gelmedi. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat boşandı mı, ayrıldılar mı? İşte bilinen son gelişmeler...

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT BOŞANDI MI?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın boşandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medyada yayılan ayrılık iddialarına rağmen çiftin resmî olarak boşandığını gösteren bir açıklama veya doğrulanmış bir gelişme kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bu nedenle Dilan Polat ve Engin Polat'ın boşandığı yönündeki paylaşımlar şu aşamada kesinlik taşımıyor. Taraflardan gelecek açıklamalar, iddiaların netlik kazanması açısından önem taşıyor.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'TAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın boşandığına ilişkin son söylentiler hakkında taraflardan doğrulanmış yeni bir açıklama yapılmadı. Çiftin evliliğinin sona erdiğine yönelik iddiaları destekleyen resmî bir duyuru da bulunmuyor.

4 Kasım 2026'da çiftin şirketleri üzerindeki kayyum tedbirinin kaldırılmasıyla birlikte yaptıkları kutlama paylaşımları da gündeme gelmişti. Ancak bu paylaşımlar, evlilik durumlarına ilişkin tek başına kesin bir kanıt niteliği taşımıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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