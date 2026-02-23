2025'in son aylarında magazin gündeminde dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri Dilan Polat oldu. Cezaevine girmeden önce üçüncü çocuğunu çok isteyen Polat, bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için tedaviye başlamaya karar verdi. Peki, Dilan Polat hamile mi, bebeğin cinsiyeti ne? Dilan Polat tüp bebek tedavisi mi oldu? Detaylar haberimizde.

DİLAN POLAT HAMİLE Mİ, BEBEĞİN CİNSİYETİ NE?

Cezaevine girmeden önce üçüncü çocuklarının olmasını çok istediğini dile getiren Dilan Polat, 2025'in son aylarında bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için tüp bebek tedavisine başlamaya karar vermişti. Uzun süredir çocuk sahibi olma sürecini planlayan Polat, özellikle üçüncü çocuğu için gösterdiği hassasiyetle gündeme gelmişti.

Polat ailesi, 6 gün önce gerçekleşen embriyo transferinin ardından heyecanlı bir bekleyişe başladı. Polat, bu süreçte hem kendi duygusal gel-gitlerini hem de takipçilerinin merakını samimi bir şekilde paylaştı.

En sonunda, Dilan Polat, masaya tatlı getiriyormuş gibi yaptığı sürpriz ile eşine, kızına ve oğluna hamile olduğunu açıkladı. Bu duyuru, hem aileyi hem de takipçilerini büyük bir sevinçle buluşturdu. Ancak bebeğin cinsiyeti hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

DİLAN POLAT TÜP BEBEK TEDAVİSİ Mİ OLDU?

Üçüncü çocuk hayalini gerçekleştirmek isteyen Dilan Polat, sürece başlarken birçok kez tereddüt yaşadı. Hamile kalıp kalamayacağı ve bebeğin tutunup tutunamayacağı konusundaki endişeleri nedeniyle transferi birkaç kez erteledi.

2025 yılının son aylarında, gerekli tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra embriyo transferini gerçekleştirdi. Polat ailesi, 6 gün önce yapılan bu transfer sonrası, doktorların önerdiği süreç boyunca dikkatli ve kontrollü bir bekleyişe başladı.