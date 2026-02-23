Haberler

Dilan Polat hamile mi, bebeğin cinsiyeti ne? Dilan Polat tüp bebek tedavisi mi oldu?

Dilan Polat hamile mi, bebeğin cinsiyeti ne? Dilan Polat tüp bebek tedavisi mi oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Dilan Polat, 2025'in son aylarında üçüncü çocuk hayalini gerçeğe dönüştürmek için önemli bir adım attı. Cezaevine girmeden önce ailesine bir kardeş daha katmayı çok isteyen Polat, uzun süren gel gitli bir süreçten sonra tedaviye başlamaya karar verdi. Peki, Dilan Polat hamile mi, bebeğin cinsiyeti ne? Detayalar...

2025'in son aylarında magazin gündeminde dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri Dilan Polat oldu. Cezaevine girmeden önce üçüncü çocuğunu çok isteyen Polat, bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için tedaviye başlamaya karar verdi. Peki, Dilan Polat hamile mi, bebeğin cinsiyeti ne? Dilan Polat tüp bebek tedavisi mi oldu? Detaylar haberimizde.

DİLAN POLAT HAMİLE Mİ, BEBEĞİN CİNSİYETİ NE?

Cezaevine girmeden önce üçüncü çocuklarının olmasını çok istediğini dile getiren Dilan Polat, 2025'in son aylarında bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için tüp bebek tedavisine başlamaya karar vermişti. Uzun süredir çocuk sahibi olma sürecini planlayan Polat, özellikle üçüncü çocuğu için gösterdiği hassasiyetle gündeme gelmişti.

Polat ailesi, 6 gün önce gerçekleşen embriyo transferinin ardından heyecanlı bir bekleyişe başladı. Polat, bu süreçte hem kendi duygusal gel-gitlerini hem de takipçilerinin merakını samimi bir şekilde paylaştı.

En sonunda, Dilan Polat, masaya tatlı getiriyormuş gibi yaptığı sürpriz ile eşine, kızına ve oğluna hamile olduğunu açıkladı. Bu duyuru, hem aileyi hem de takipçilerini büyük bir sevinçle buluşturdu. Ancak bebeğin cinsiyeti hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Dilan Polat hamile mi, bebeğin cinsiyeti ne? Dilan Polat tüp bebek tedavisi mi oldu?

DİLAN POLAT TÜP BEBEK TEDAVİSİ Mİ OLDU?

Üçüncü çocuk hayalini gerçekleştirmek isteyen Dilan Polat, sürece başlarken birçok kez tereddüt yaşadı. Hamile kalıp kalamayacağı ve bebeğin tutunup tutunamayacağı konusundaki endişeleri nedeniyle transferi birkaç kez erteledi.

2025 yılının son aylarında, gerekli tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra embriyo transferini gerçekleştirdi. Polat ailesi, 6 gün önce yapılan bu transfer sonrası, doktorların önerdiği süreç boyunca dikkatli ve kontrollü bir bekleyişe başladı.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Hakan Sabancı'nın aşk kronolojisi çıkarıldı: Listede kimler yok ki!

Bakın kimlerle aşk yaşamış
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım
Galatasaray'dan bomba hamle! Daha önce Fenerbahçe'nin defalarca talep ettiği şeyi TFF'den isteyecekler

Fener'in daha önce defalarca talep ettiği şeyi şimdi onlar istiyor