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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından Polat, ifadesinin alınması için adliyeye getirildi. Peki, Dilan Polat Cumhurbaşkanına ne dedi? Dilan Polat neden gözaltına alındı? Detaylar...

DİLAN POLAT CUMHURBAŞKANINA NE DEDİ?

Dilan Polat'ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından soruşturmanın hangi paylaşım veya sözler nedeniyle başlatıldığı araştırılmaya başlandı.

Mevcut bilgilere göre soruşturmaya konu olan paylaşım ya da sözlerin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle Polat'ın Cumhurbaşkanına yönelik ne söylediğine ilişkin doğrulanmış bir içerik paylaşmak mümkün değil.

Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı işlemi gerçekleştirildi ve ifadesinin alınması için adliyeye getirildi.

Soruşturmanın ayrıntıları ve suçlamaya konu olan paylaşımın içeriğine ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor

DİLAN POLAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Dilan Polat, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alındı. Polat'ın gözaltı işlemlerinin ardından ifade vermek üzere adliyeye getirildiği bildirildi.

Soruşturmayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü güncel haber kaynaklarında yer alırken, suçlamaya dayanak oluşturan paylaşım veya sözlerin ayrıntıları henüz resmi olarak açıklanmadı.

Bu nedenle mevcut aşamada Dilan Polat'ın hangi ifadeyi kullandığına ilişkin resmi makamlarca doğrulanmamış herhangi bir içeriğin kesin bilgi olarak aktarılmaması gerekiyor.

INSTAGRAM HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Dilan Polat'ın Instagram hesabı, haziran ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmişti. Bakanlık kaynaklarına göre karar, kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alınmıştı. Kararın uygulanması amacıyla gerekli bildirimlerin BTK'ye iletildiği bildirilmişti.

Polat çifti ayrıca Engin Polat'ın kuzeni ve yakın koruması Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle de gündeme gelmişti. Saldırının ardından zanlıların yakalanarak tutuklandığı bildirilmişti.

Dilan Polat hakkındaki “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturmasında ise gözaltı ve adliyeye sevk süreciyle ilgili gelişmeler kamuoyuna yansırken, suçlamaya konu olan söz veya paylaşımın içeriği konusunda henüz resmi açıklama yapılmış değil.