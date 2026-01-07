Dilan Çıtak kimdir? Survivor yarışmacısı Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli, evli mi?

Survivor'a katılmasıyla birlikte adından sıkça söz ettiren Dilan Çıtak, hem yarışmadaki performansı hem de geçmişiyle izleyicilerin radarına girdi. Ünlü bir sanatçının kızı olması, müzik kariyeri ve özel hayatı hakkındaki detaylar "Dilan Çıtak kimdir?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki Survivor yarışmacısı Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli ve evli mi? Merak edilen tüm başlıklar haberin devamında…

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk müziğinin önemli isimlerinden İbrahim Tatlıses'in kızı olarak tanınan Dilan Çıtak, müzikle iç içe bir hayat sürmüş ve kariyerini bu alanda şekillendirmiştir. Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlamış, burada keman, piyano ve şan eğitimi alarak müzikal yeteneklerini geliştirmiştir.

Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur.

2011 yılında eğitimini ve müzik kariyerini ilerletmek amacıyla ABD'ye giden Dilan Çıtak, Berklee College of Music öğrencileriyle konserler vererek uluslararası sahnede de yer almıştır.

DİLAN ÇITAK KAÇ YAŞINDA?

2 Aralık 1989 doğumlu olan Dilan Çıtak, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

DİLAN ÇITAK NERELİ?

Dilan Çıtak İstanbul doğumludur. Ailesi ve yaşamı büyük ölçüde İstanbul merkezlidir.

DİLAN ÇITAK NE İŞ YAPIYOR?

Dilan Çıtak profesyonel olarak şarkıcılık yapmaktadır. Bunun yanı sıra müzik eğitimi alanında da aktiftir; piyano ve keman üzerine eğitimler vermektedir. Kendi şarkı projelerinin yanında, "Babamdan Kalma" albümünde yer alan eserlerle de müzik kariyerini sürdürmüştür.

DİLAN ÇITAK EVLİ Mİ?

Evet, Dilan Çıtak evlidir. Uzun süreli birliktelik yaşadığı şarkıcı Levent Dörter ile 11 Ekim 2022 tarihinde evlenmiştir.