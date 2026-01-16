Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli?

Müzik dünyasında kısa sürede adından söz ettiren Dilan Çıtak, sahne performansları ve projeleriyle merak uyandırıyor. Genç sanatçı hakkında "Kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları özellikle müzikseverler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak, Türk müzik dünyasında öne çıkan genç şarkıcılardan biridir. Babası ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, annesi ise Işıl Çıtak'tır. Müzik eğitimini Türkiye'de Pera Güzel Sanatlar Lisesi ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlamış, ardından Amerika'da müzik ve dil eğitimi alarak kariyerini geliştirmiştir. Profesyonel müzik yaşamında solo çalışmalara ve çeşitli projelere imza atmış, aynı zamanda piyano ve keman eğitimi vermektedir.

DİLAN ÇITAK KAÇ YAŞINDA?

Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 doğumludur. 2026 itibarıyla 36 yaşındadır.

DİLAN ÇITAK NERELİ?

Dilan Çıtak, İstanbul doğumludur.

DİLAN ÇITAK'IN KARİYERİ

Dilan Çıtak, müzik kariyerine genç yaşta başlamış ve Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde keman, piyano ve şan eğitimi almıştır. Üniversite eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladıktan sonra 2011'de Amerika'ya giderek Berklee College of Music öğrencileriyle konserler vermiştir. Daha sonra çeşitli projelerde vokalistlik yapmış, "Babamdan Kalma" albümü başta olmak üzere birçok şarkıyı seslendirmiştir. Günümüzde piyano ve keman üzerine müzik eğitimi vermeye devam etmektedir.