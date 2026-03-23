Son dönemde trafik cezalarındaki ciddi artış, sürücüleri özellikle küçük detaylar konusunda tedirgin etmeye başladı. Bu noktada en çok merak edilen konulardan biri de dikiz aynasına koku asmanın yasak olup olmadığı. Peki, dikiz aynasına koku asmak yasak mı? Dikiz aynasına koku asmanın cezası ne kadar? Detaylar...

DİKİZ AYNASINA KOKU ASMAK YASAK MI?

Oto kokusu özelinde çıkarılmış yeni bir kanun bulunmuyor. Ancak uygulama, uzun süredir yürürlükte olan Karayolları Trafik Kanunu'nun 30/1-b maddesine dayanıyor.

Kanunun ilgili maddesi, sürücünün görüşünü engelleyen veya bir kaza anında sürücü ve yolcular için tehlike oluşturabilecek her türlü aksesuarın kullanımını yasaklıyor. Yani, trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek objeler dikkate alınıyor ve trafik polisinin takdirine bağlı olarak ceza kesilebiliyor.

DİKİZ AYNASINA KOKU ASMANIN CEZASI NE KADAR?

Sosyal medyada dolaşan eski cezai rakamlar artık güncel değil. 2026 yılı itibarıyla, yeniden değerleme oranlarıyla trafik cezaları güncellendi.

2025 Yılı Cezası: 2.167 TL

2026 Güncel Ceza: 2.719 TL

Bu rakamlar, dikiz aynasına asılan nesnelerin sürüş güvenliğini tehlikeye atması durumunda uygulanacak olan ceza tutarlarını gösteriyor.