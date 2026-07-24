Televizyon dünyasının deneyimli sunucularından Didem Arslan Yılmaz’ın ekran yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor. Uzun süredir Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan başarılı gazeteci ve sunucunun kanaldan ayrılık kararı, televizyon gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Peki, Didem Arslan Show TV'den neden ayrıldı? Didem Arslan Yılmaz hangi kanala geçti? Detaylar...

DİDEM ARSLAN SHOW TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Didem Arslan Yılmaz’ın Show TV’den neden ayrıldığı konusu izleyicilerin en çok araştırdığı başlıklardan biri oldu. Altı yıl boyunca Show TV ekranlarında “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programıyla izleyici karşısına çıkan sunucunun ayrılık kararının ardından çeşitli iddialar gündeme geldi.

Televizyon kulislerinden edinilen bilgilere göre Didem Arslan Yılmaz’ın Show TV ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir yayın dönemi planlaması içerisinde olduğu öğrenildi. Ancak sunucunun kanaldan ayrılma gerekçesiyle ilgili Show TV tarafından ya da Didem Arslan Yılmaz cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ HANGİ KANALA GEÇTİ?

Didem Arslan Yılmaz’ın hangi kanala geçtiği sorusu, ayrılık haberinin ardından televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Televizyon kulislerinden gelen bilgilere göre, Didem Arslan Yılmaz ve Star TV yönetimi yeni yayın dönemi için anlaşmaya vardı.

Yeni dönemde Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı belirtilen Didem Arslan Yılmaz’ın, farklı bir formatla ekranlara dönmesi bekleniyor. Global Yapım imzasını taşıyacak olan yeni programın, öğleden sonra kuşağında yayınlanacağı öğrenildi.

Sunucunun yeni programıyla birlikte televizyon kariyerinde yeni bir sayfa açacağı ifade edilirken, programın yayın akışındaki yeri de netleşmeye başladı.

YENİ PROGRAMIN YAYIN SAATİ VE KANAL AKIŞINDAKİ YERİ

Didem Arslan Yılmaz’ın Star TV’de başlayacak yeni programının yayın kuşağı da belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre program, gündüz kuşağında izleyiciyle buluşacak.

Yeni yapımın, “Nur Viral ile Sen İstersen” programının hemen ardından ekrana gelmesi ve ana haber bülteni öncesinde yayınlanması planlanıyor.

Global Yapım imzası taşıyacak olan programın, Didem Arslan Yılmaz’ın deneyimi ve sunum tarzıyla yeni yayın döneminin dikkat çeken yapımları arasında yer alması hedefleniyor.

Star TV’nin gündüz kuşağındaki yayın planlamasında diğer programların da yerleri korunacak. Kanalın gündüz ekranında yer alan yapımlardan biri olan ve Songül Karlı ile Uğur Arslan’ın sunduğu “Songül ve Uğur İle Sana Değer” programının ise yeni yayın döneminde sabah kuşağındaki yerini koruyacağı öğrenildi.