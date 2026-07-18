Televizyon sektöründe yeni yayın sezonu öncesi hareketlilik hız kazandı. Özellikle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) gündüz kuşağı programlarına yönelik son dönemde yaptığı uyarılar ve kamuoyuyla paylaştığı etik ilkeler, televizyon kanallarının yayın politikalarında değişikliklere gidebileceği yönündeki kulis iddialarını artırdı. Peki, Didem Arslan Show TV'den ayrıldı mı? Detaylar...

DİDEM ARSLAN SHOW TV'DEN AYRILDI MI?

Yeni yayın sezonuna sayılı günler kala televizyon kulislerinde dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

RTÜK'ün gündüz kuşağı programlarına ilişkin yaptığı son uyarılar ve açıkladığı etik ilkelerin ardından, televizyon kanallarının yayın politikalarında kapsamlı değişiklikler yapılabileceği yönündeki değerlendirmeler sektör kulislerinde konuşuluyor. Bu kapsamda bazı programların formatlarının yeniden ele alınabileceği, bazı ekran yüzleriyle ilgili yeni kararların alınabileceği iddia ediliyor.

Bu süreçte gündeme gelen ilk somut iddialardan biri Show TV ile ilgili oldu. 'ın haberine göre, TMSF yönetimindeki Show TV'nin Didem Arslan Yılmaz ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.

Ancak söz konusu bilgi şu aşamada yalnızca kulis kaynaklarına dayanan bir iddia niteliği taşıyor. Konuyla ilgili Show TV'den veya Didem Arslan Yılmaz cephesinden resmi bir açıklama yapılmış değil.

DİDEM ARSLAN KİMDİR?

Didem Arslan Yılmaz, 12 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivas'ın İmranlı ilçesinden olan bir ailenin çocuğudur. Babası Kasım Arslan, annesi ise Makbule Arslan'dır.

Eğitim hayatını Kadıköy Kız Lisesi'nde tamamlayan Yılmaz, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Özel yaşamında Kürşat Yılmaz ile evli olan Didem Arslan Yılmaz'ın Mina adında bir kızı bulunmaktadır.

Gazetecilik kariyerine Flash TV'de başladı

Didem Arslan Yılmaz, medya kariyerine 1992 yılında Flash TV'de haber sunuculuğu yaparak adım attı.

Daha sonra Kanal D'ye geçerek muhabir olarak görev yaptı. Kanal D'de haber muhabirliğinin yanı sıra ana haber spikerliği ve sabah haber programlarında da görev aldı. Aynı dönemde "Çalar Saat" programını Serdar Cebe ile birlikte, hafta sonu haber bültenlerini ise ekranlara taşıdı.

Farklı televizyon kanallarında önemli görevler üstlendi

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Uğur Dündar ekibinde Star TV'de görev alan Didem Arslan Yılmaz, daha sonra Habertürk'e geçerek "Haber Sahası" programını sundu.

Ayrıca Show TV, Kanal 6 ve Star TV'de de farklı dönemlerde muhabirlik ve haber spikerliği yaptı.

CNN Türk döneminde dikkat çeken projelere imza attı

2004 yılında CNN Türk kadrosuna katılan Didem Arslan Yılmaz, burada dört yıl boyunca görev yaptı.

Bu süreçte hazırladığı organ nakli haberleri, altı ay boyunca devam eden özel bir yayın serisine dönüştü. Sağlık Bakanlığı ile CNN Türk'ün ortaklaşa yürüttüğü "Hayata Bağış" kampanyası kapsamında organ bağışı konusunda önemli bir farkındalık oluşturuldu ve organ bağışı sayılarında artış gözlendi.

Habertürk'te uzun yıllar görev yaptı

CNN Türk'ün ardından 2007 yılında Habertürk'e geçen Didem Arslan Yılmaz, burada yaklaşık dokuz yıl boyunca görev yaptı.

Bu dönemde "13 Ajansı", "Gün Ortası" ve "Türkiye'nin Nabzı" programlarını hazırlayıp sundu. Aynı zamanda gün içerisindeki farklı haber kuşaklarında hem ekran önünde hem de haber merkezinde aktif görev aldı.

22 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurdu. Daha sonraki süreçte yeniden Habertürk bünyesinde çalışmalarını sürdürdü.

2020 yılının Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevinden ayrılarak Show TV ekranlarında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programının sunuculuğunu üstlendi.

Meslek hayatında aldığı ödüller

Didem Arslan Yılmaz, gazetecilik kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü.

2013, 2014 ve 2015 yıllarında sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programıyla üç farklı sunuculuk ödülü kazandı. Ayrıca 2005 yılında hazırladığı "Kaçak ambulanslar" haberiyle de ödüle değer görüldü.

Yeni yayın sezonu öncesinde hakkında ortaya atılan Show TV iddiası gündemde yer alırken, konuya ilişkin resmi makamlar veya taraflardan yapılacak açıklamalar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Mevcut durumda kamuoyuna yansıyan bilgiler, yalnızca sektör kulislerinde dile getirilen iddialar ve kamuoyuna açık biyografik bilgilerle sınırlı bulunuyor.