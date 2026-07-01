Amedspor’un yıldız forveti Mbaye Diagne için “Diagne Amedspor’dan ayrılacak mı?” sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor. Senegalli golcünün takımdaki durumu ve olası transfer senaryoları futbol kamuoyu tarafından yakından izlenirken, oyuncunun geleceğine dair belirsizlik devam ediyor.

DİAGNE AMEDSPOR’DAN AYRILACAK MI?

Amedspor’un Süper Lig hazırlıkları kapsamında Erzurum kampına gitmesiyle birlikte takım içindeki transfer ve ayrılık iddiaları yeniden gündeme geldi. “Diagne Amedspor’dan ayrılacak mı?” sorusu futbolseverler tarafından merak edilirken, Senegalli golcü Mbaye Diagne sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tartışmalara yanıt verdi.

AMEDSPOR ERZURUM KAMPINA HAREKET ETTİ

Amedspor, yeni sezon hazırlıkları için Erzurum kampına hareket etti. Süper Lig hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Diyarbakır temsilcisinde, transferler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da gündemin en önemli maddeleri arasında yer alıyor.

DİAGNE’DEN SÖYLENTİLERE NET MESAJ

Amedspor’un golcü ismi Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki transfer iddialarına yanıt verdi. Deneyimli forvet, “Rahat olun, yalan haberlere inanmayın… Amedspor ve ben bir aileyiz” ifadelerini kullanarak takımdan ayrılacağı yönündeki söylentileri yalanladı.

“YAKINDA BİRLİKTEYİZ” MESAJI

Mbaye Diagne açıklamasında taraftarlara da seslenerek, “Yakında sizinle birlikte olacağım” sözleriyle takımda kalma mesajı verdi. Diagne ayrıca mevcut sözleşmesini tamamlamayı hedeflediğini belirterek belirsizlikleri büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

AMEDSPOR’DA GÖZLER TRANSFER SÜRECİNDE

Amedspor’da hem Diagne’nin açıklamaları hem de kadro dışı iddiaları sonrası gözler tamamen transfer sürecine çevrildi. Taraftarlar, yeni sezon öncesi takımın son durumunu yakından takip ediyor.