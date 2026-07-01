Haberler

Diagne Amedspor'dan ayrılacak mı?

Diagne Amedspor'dan ayrılacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolseverler son günlerde “Diagne Amedspor’dan ayrılacak mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Amedspor’un golcü oyuncusu Mbaye Diagne’nin geleceği tartışma konusu olurken, transfer ihtimali ve kulüpte kalıp kalmayacağına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

Amedspor’un yıldız forveti Mbaye Diagne için “Diagne Amedspor’dan ayrılacak mı?” sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor. Senegalli golcünün takımdaki durumu ve olası transfer senaryoları futbol kamuoyu tarafından yakından izlenirken, oyuncunun geleceğine dair belirsizlik devam ediyor.

DİAGNE AMEDSPOR’DAN AYRILACAK MI?

Amedspor’un Süper Lig hazırlıkları kapsamında Erzurum kampına gitmesiyle birlikte takım içindeki transfer ve ayrılık iddiaları yeniden gündeme geldi. “Diagne Amedspor’dan ayrılacak mı?” sorusu futbolseverler tarafından merak edilirken, Senegalli golcü Mbaye Diagne sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tartışmalara yanıt verdi.

AMEDSPOR ERZURUM KAMPINA HAREKET ETTİ

Amedspor, yeni sezon hazırlıkları için Erzurum kampına hareket etti. Süper Lig hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Diyarbakır temsilcisinde, transferler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da gündemin en önemli maddeleri arasında yer alıyor.

DİAGNE’DEN SÖYLENTİLERE NET MESAJ

Amedspor’un golcü ismi Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki transfer iddialarına yanıt verdi. Deneyimli forvet, “Rahat olun, yalan haberlere inanmayın… Amedspor ve ben bir aileyiz” ifadelerini kullanarak takımdan ayrılacağı yönündeki söylentileri yalanladı.

“YAKINDA BİRLİKTEYİZ” MESAJI

Mbaye Diagne açıklamasında taraftarlara da seslenerek, “Yakında sizinle birlikte olacağım” sözleriyle takımda kalma mesajı verdi. Diagne ayrıca mevcut sözleşmesini tamamlamayı hedeflediğini belirterek belirsizlikleri büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

AMEDSPOR’DA GÖZLER TRANSFER SÜRECİNDE

Amedspor’da hem Diagne’nin açıklamaları hem de kadro dışı iddiaları sonrası gözler tamamen transfer sürecine çevrildi. Taraftarlar, yeni sezon öncesi takımın son durumunu yakından takip ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması

Meclis'i de karıştırdı, tansiyon bir türlü düşmedi
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Can kaybı vahim boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor

F.Bahçe yıldız ismin uçağını indiriyor
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'yı şoke eden bir haber daha

Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'yı şoke eden bir haber daha
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap

Dzeko'dan Amerikalı muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum

Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum