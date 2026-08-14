DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2026 ÖSYM DGS üniversite tercihleri ne zaman?

2026-DGS sonuçlarının 13 Ağustos'ta açıklanmasının ardından adayların gündeminde bu kez üniversite tercih süreci yer aldı. ÖSYM tarafından henüz 2026-DGS tercih tarihleri açıklanmazken, adaylar tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS üniversite tercihleri ne zaman? Detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 DGS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulmadı. 13 Ağustos 2026 tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların tercih sürecine ilişkin beklentisi başladı. ÖSYM'nin yayımladığı 2026-DGS duyurularında şu an için sınav sonuçlarına ilişkin bilgilendirme bulunuyor; tercih tarihleri ise henüz ilan edilmiş değil.

Tercih tarihleriyle birlikte adayların tercih edebileceği programlar, kontenjanlar ve ilgili koşulların yer aldığı DGS Tercih Kılavuzunun da ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor. Adayların tercih sürecine ilişkin güncel duyuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip etmesi gerekiyor.

Kılavuz yayımlandığında tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağı, üniversitelerin lisans programlarına ait kontenjanlar ve tercih sürecinde uygulanacak kurallar netleşecek. Bu nedenle adayların resmi açıklama yapılmadan farklı kaynaklarda yer alan tarihleri kesin bilgi olarak değerlendirmemesi önem taşıyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilecek. Adaylar tercih döneminde ais.osym.gov.tr adresindeki sistem üzerinden tercihlerini oluşturacak ve tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih sürecinde adayların öncelikle yayımlanacak kılavuzu dikkatli biçimde incelemesi gerekiyor. Çünkü tercih listesinde yer verilen programların adayın mezun olduğu alanla ilişkili olması ve ilgili programın özel koşullarının karşılanması gerekiyor.

EN FAZLA 30 PROGRAM TERCİH EDİLEBİLİR

Adayların DGS kapsamında en fazla 30 program tercih etme hakkı bulunuyor. Ancak adayların 30 tercihin tamamını doldurma zorunluluğu bulunmuyor.

Bu nedenle tercih listesi hazırlanırken yalnızca kazanılması istenen ve adayın eğitim bilgileriyle uyumlu programlara yer verilmesi gerekiyor. Tercih sayısını artırmak amacıyla şartları karşılanmayan veya istenmeyen programların listeye eklenmesi doğru bir yaklaşım değil.

TABLO-2'DEN MEZUNİYET ALANI KONTROL EDİLMELİ

DGS tercihinde en önemli noktalardan biri, ön lisans mezuniyet alanı ile tercih edilecek lisans programının uyumudur. Adaylar yalnızca mezun oldukları alanla ilişkili lisans programlarını tercih edebilir.

Bu nedenle tercih listesi hazırlanırken kılavuzda yer alan Tablo-2 dikkatle incelenmeli. Adayın mezuniyet alanına uygun olmayan bir lisans programının tercih edilmesi halinde tercih geçersiz sayılabilir.

TABLO-1'DE KONTENJAN VE ÖZEL KOŞULLARA DİKKAT

Tercih edilecek programlara ilişkin kontenjan, puan türü ve varsa özel koşullar Tablo-1 üzerinden kontrol edilmeli.

Adayların tercih listesine ekleyecekleri programların koşullarını taşıyıp taşımadıklarını önceden incelemesi gerekiyor. Gerekli şartları karşılamayan bir programın tercih edilmesi durumunda doğabilecek sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacak.

Bu nedenle yalnızca bölüm adına veya üniversiteye bakılarak tercih yapılmaması; programın kontenjanı, puan türü, özel koşulları ve adayın mezuniyet alanıyla uyumunun birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE PUAN MI, TERCİH SIRASI MI ÖNEMLİ?

DGS yerleştirmelerinde adayların puanı, tercih sırası ve programların kontenjanları birlikte değerlendirilir. ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında gerçekleştirilir.

Yerleştirmede belirleyici unsurların başında DGS puanı gelir. Aynı programa başvuran adaylar arasında puanı yüksek olan aday, tercih sırası farklı olsa dahi puanı daha düşük olan adayın önünde yer alır.

Puanların eşit olması halinde ise sırasıyla ilgili standart puanı yüksek olan adaya, ÖBP'si (Ön Lisans Başarı Puanı) yüksek olan adaya, tercihini daha üst sırada yapan adaya ve yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.

Bu nedenle adayların tercih listesini oluştururken yalnızca bir bölümün taban puanına odaklanmaması; kendi DGS puanını, tercih sırasını ve program kontenjanlarını birlikte değerlendirmesi önem taşıyor.