DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI? ÖSYM DGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için hazırlıklarını sürdüren adayların en çok araştırdığı konuların başında sınav giriş belgesi geliyor. Ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, sınava katılacakları bina ve salon bilgilerine ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgeleri üzerinden ulaşabilecek. Peki, ÖSYM DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? Detaylar...

2026 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2026 DGS öncesinde adayların sınava hangi merkezde gireceği, sınav binası, salon bilgisi ve sınav saatine ilişkin detaylar Sınava Giriş Belgesi ile öğrenilebilecek. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için giriş belgelerini zamanında kontrol ederek çıktı almaları gerekiyor.

DGS Sınava Giriş Belgesi, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılıyor. Adaylar, sisteme T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile giriş yaparak sınav yerlerine ilişkin bilgileri görüntüleyebilecek.

2026 DGS kapsamında sınava girecek adaylar için sınav giriş belgesi, sınav günü yanında bulundurulması zorunlu belgeler arasında yer alıyor. Adayların sınav binasına giriş sırasında belgeyle birlikte geçerli kimlik belgelerini de ibraz etmeleri gerekiyor.

2026 DGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15’te başlayacak.

Adayların sınav binalarına giriş işlemleri belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacak. Sınav günü geç kalınmaması için adayların sınav saatinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları önem taşıyor.

DGS’de adayların sınav binalarına girişleri saat 10.00’dan sonra tamamlanacak ve bu saatten sonra sınav binasına giriş yapılamayacak. Bu nedenle adayların ulaşım planlamalarını sınav saatine göre yapmaları gerekiyor.

ÖSYM DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

2026 DGS sınavına katılacak adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alabilecek. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon ve sınav saati gibi önemli bilgiler yer alacak.

DGS Sınava Giriş Belgesi’ni görüntülemek isteyen adayların öncelikle ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme erişim için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak.

Adaylar, ÖSYM AİS sistemine giriş yaptıktan sonra ilgili sınavlar bölümünden 2026 DGS seçeneğine ulaşarak sınava giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Belgenin kontrol edilmesinin ardından adaylar çıktı alarak sınav günü yanlarında bulundurabilecek.

Sınava giriş belgesinde yer alan bilgilerin dikkatlice incelenmesi gerekiyor. Adayların sınav günü yanlış bina veya salon bilgisi nedeniyle sorun yaşamamaları için belge üzerindeki sınav merkezi bilgilerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.

DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

DGS Sınava Giriş Belgesi, adayların sınav günü ihtiyaç duyacağı temel bilgileri içeriyor. ÖSYM tarafından yayımlanan belgede adayın sınava katılacağı yer ve sınav uygulamasına ilişkin detaylar bulunuyor.

Sınava giriş belgesinde yer alan bilgiler arasında;

Adayın adı ve soyadı,

Sınava gireceği sınav merkezi,

Sınav binası bilgisi,

Salon bilgisi,

Sınav tarihi ve saati

yer alıyor.

Adayların sınav günü bu belgede bulunan bilgiler doğrultusunda hareket etmeleri gerekiyor. Sınav giriş belgesi olmadan sınav binasına giriş işlemleri gerçekleştirilemeyeceği için adayların belge çıktısını önceden hazırlamaları önem taşıyor.