2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru süreci, ÖSYM takvimi doğrultusunda adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ön lisans eğitimini lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce aday, başvuru tarihleri, sınav takvimi ve ücret ödeme sürecine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, DGS başvurusu bitti mi 2026? DGS başvuruları ne zaman, saat kaçta bitiyor? Detaylar...

DGS BAŞVURUSU BİTTİ Mİ 2026?

2026 DGS başvuruları henüz sona ermemiştir. ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvime göre başvuru süreci 15 Mayıs 2026 tarihinde başlamış olup, 2 Haziran 2026 tarihinde sona erecektir. Adayların başvurularını tamamlaması için belirlenen son saat 23.59’dur.

Bu tarihe kadar adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Başvuru süresinin bitimine kısa bir süre kala sistemde yoğunluk yaşanabileceği için adayların işlemlerini son güne bırakmaması önerilmektedir.

Başvurunun tamamlanabilmesi için yalnızca form doldurmak yeterli değildir; aynı zamanda sınav ücretinin de belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekmektedir. 2026 DGS başvuru ücreti 1.400 TL olarak belirlenmiştir.

DGS BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2026 DGS başvuruları 2 Haziran 2026 tarihinde saat 23.59’da sona ermektedir. Bu saat, ÖSYM tarafından belirlenen kesin bitiş zamanıdır ve bu sürenin ardından sistem başvuru kabul etmemektedir.

2026 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak uygulanacaktır.

2026 DGS süreci kapsamında öne çıkan tarihler ise şu şekildedir:

Başvuru başlangıcı: 15 Mayıs 2026

Başvuru bitişi: 2 Haziran 2026 – 23.59

Ücret ödeme son günü: 3 Haziran 2026

Sınav tarihi: 19 Temmuz 2026

Bu takvim, adayların başvuru ve sınav hazırlık sürecini planlaması açısından temel referans niteliği taşımaktadır.