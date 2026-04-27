Devin Özek kovuldu mu, istifa etti mi, Devin Özek gitti mi, Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Fenerbahçe’de Devin Özek’in ayrılığına dair iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, “Fenerbahçe’den ayrıldı mı?” sorusu en çok aranan başlıklar arasına girdi. Kulislerde dolaşan bilgiler ve ortaya atılan iddialar sonrası gözler hem kulüp yönetimine hem de oyuncunun cephesine çevrildi. Peki Devin Özek gerçekten gönderildi mi yoksa kendi isteğiyle mi ayrıldı? İşte detaylar…

DEVİN ÖZEK KOVULDU MU?

Fenerbahçe yönetim kurulu, derbi yenilgisi sonrası bugün saat 14.00'te toplandı. Sarı-lacivertlilerdeki toplantı saat 16.00 sularında sona erdi. Ardından Samandıra'da futbol yönetimi ve futbolcular ile ikinci toplantı yapıldı. Fenerbahçe, yapılan toplantıların ardından kritik kararları duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.