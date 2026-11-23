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Desire Doue sezonu kapattı mı ve Desire Doue Galatasaray maçında oynayacak mı soruları, Psg'nin açıklamasının ardından gündemin üst sıralarına yerleşti. Fransa Ligue 1'in 11. haftasında oynanan Nice PSG maçında sakatlanan 21 yaşındaki futbolcu, ön çapraz bağ ameliyatı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu tür sakatlıklarda iyileşme süreci genellikle 6 ila 9 ay sürdüğü için Doue'nin 27 Ocak 2027'de Paris'te oynanacak PSG Galatasaray maçında forma giymesi mümkün görünmüyor. Desire Doue'nin sakatlığına ilişkin tüm detaylar, PSG'nin açıklaması ve tahmini dönüş süresi haberimizde.

DESİRE DOUE'DEN KÖTÜ HABER

Paris Saint-Germain, 22 Kasım 2026 Pazar günü yaptığı açıklamada Fransız futbolcu Desire Doue'nin sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini duyurdu. Kulüp, oyuncunun ay sonundan önce ameliyat edileceğini bildirdi. PSG, açıklamasında Doue için kesin bir dönüş tarihi paylaşmadı.

Avrupa şampiyonu PSG'nin hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Doue'nin sakatlığı, Fransız ekibi için sezonun en ağır kayıplarından biri olarak değerlendiriliyor. Genç futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 6 gol kaydetmişti.

DESİRE DOUE NASIL SAKATLANDI?

Desire Doue, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Fransa Ligue 1'in 11. haftasında oynanan Nice PSG maçında sakatlık yaşadı. Allianz Riviera'da oynanan ve PSG'nin 3-2 kazandığı mücadelede gol de atan Doue, karşılaşmanın 39. dakikasında orta alanda girdiği ikili mücadelenin ardından kendini yere bıraktı.

Sağlık ekiplerinin sahaya girdiği pozisyonun ardından oyuna devam edemeyen Doue, sedyeyle oyundan çıktı. Maçın ardından yapılan tetkiklerde futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında yırtık olduğu belirlendi.

DESİRE DOUE SEZONU KAPATTI MI?

PSG, Desire Doue'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını resmi olarak açıklamadı. Ancak ön çapraz bağ yırtığı, futbolda en uzun tedavi süreci gerektiren sakatlıklardan biri olarak biliniyor. Bu tür sakatlıklarda ameliyat ve rehabilitasyon süreci genellikle 6 ila 9 ay sürüyor, bazı durumlarda bu süre daha da uzayabiliyor.

Ameliyatın kasım ayı sonuna kadar yapılması planlanırken bu takvime göre Doue'nin en iyimser senaryoda bahar aylarının sonunda, daha gerçekçi bir senaryoda ise sezon sonuna doğru ya da yeni sezonda sahalara dönebileceği değerlendiriliyor. Fransız basını da genç yıldızın sezonun geri kalanının ciddi biçimde tehlikeye girdiğini yazıyor. Kesin tablo, ameliyatın ve rehabilitasyon sürecinin seyrine göre netleşecek.

DESİRE DOUE GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Desire Doue'nin Galatasaray maçında oynaması mümkün görünmüyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında 27 Ocak 2027'de Paris'te PSG'ye konuk olacak. Doue'nin ameliyatının kasım sonunda yapılması durumunda bu maça yalnızca iki ay kalmış olacak. Ön çapraz bağ sakatlıklarındaki standart iyileşme süreleri düşünüldüğünde, Fransız futbolcunun Galatasaray karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Bu gelişme, sarı kırmızılılar açısından PSG deplasmanı öncesinde önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Hızı, dripling becerisi ve gol katkısıyla PSG hücumunun en etkili isimlerinden biri olan Doue'nin yokluğu, Luis Enrique'yi hücum hattında yeni arayışlara yöneltecek.

DESİRE DOUE KİMDİR?

Desire Doue, 3 Haziran 2005'te Fransa'nın Angers kentinde doğdu. Futbola Rennes altyapısında başlayan genç oyuncu, Rennes A takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve 2024 yazında Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

PSG formasıyla kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına giren Doue, 2024-2025 sezonunda kulübün tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinde önemli rol oynadı. Inter'e karşı 5-0 kazanılan finalde 2 gol ve 1 asistle öne çıkan genç yıldız, Fransa Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında görev yapabilen Doue, Avrupa'nın en değerli genç oyuncuları arasında gösteriliyor.

PSG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8. haftasında oynanacak PSG Galatasaray maçı, 27 Ocak 2027 Çarşamba günü Paris'te Parc des Princes'te oynanacak. Lig aşamasının son haftası olması nedeniyle karşılaşma, Galatasaray'ın bir üst tura yükselme mücadelesinde kritik bir öneme sahip olacak.