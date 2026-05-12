Derya Şensoy kimdir? Yağız Can Konyalı'nın nişanlısı Derya Şensoy kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

Sanat dünyasından gelen güçlü bir aile geçmişi ve oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken Derya Şensoy, son dönemde özel hayatıyla da gündeme geliyor. Yağız Can Konyalı ile nişanlı olduğu iddialarıyla merak edilen Derya Şensoy, hem kariyeri hem de hayatı hakkında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Derya Şensoy kimdir? Yağız Can Konyalı'nın nişanlısı Derya Şensoy kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

DERYA ŞENSOY KİMDİR?

Derya Şensoy, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Sanatçı bir ailede dünyaya gelen Şensoy, tiyatro ve sanat dünyasının önemli isimlerinden Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın kızıdır. Eğitimini New York’ta Parsons The New School for Design’da tamamlayan Şensoy, aynı zamanda tasarım ve dekor çalışmalarıyla da sanat alanında yer almıştır. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında adım atmıştır.

DERYA ŞENSOY KAÇ YAŞINDA?

Derya Şensoy, 7 Şubat 1990 doğumludur ve 36 yaşındadır.

DERYA ŞENSOY NERELİ?

Derya Şensoy, İstanbul’da doğmuştur ve yaşamının büyük bir bölümünü burada geçirmiştir.

DERYA ŞENSOY’UN KARİYERİ

Derya Şensoy, kariyerine ilk olarak tiyatro ve sahne arkasında dekor ve kostüm tasarımı yaparak başlamıştır. 2013 yılında “Doksanlar” dizisiyle ekran önüne geçmiş, ardından “Mayıs Kraliçesi” ve “Bu Sayılmaz” gibi dizilerde rol almıştır. Sinema alanında “Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı”, “Hesapta Aşk”, “Deliormanlı”, “Çakallarla Dans 4” ve “Vezir Parmağı” gibi yapımlarda yer almıştır. 2022 yılında Netflix yapımı “Sonsuza Dek Nedime” dizisinde de rol alarak dijital platform projelerinde de görünür olmuştur.

