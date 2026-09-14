A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç oyuncularından Derya Cebecioğlu, 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda elde ettiği bireysel başarıyla yeniden gündeme geldi. Turnuvada en iyi smaçör seçilen Cebecioğlu'nun kariyeri kadar özel hayatı da son dönemde merak konusu oldu. Peki, Derya Cebecioğlu kimdir, sevgilisi kim? Derya Cebecioğlu kaç yaşında, nereli, hangi takımda Detaylar...

DERYA CEBECİOĞLU KİMDİR?

Derya Cebecioğlu, 24 Ekim 2000 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Türk millî voleybolcudur. Smaçör pozisyonunda görev yapan Cebecioğlu, hem Türkiye kadın millî voleybol takımında hem de Sultanlar Ligi'nde forma giymektedir.

Voleybola genç yaşta başlayan Cebecioğlu, 14 yaşındayken VakıfBank altyapısına katıldı. Altyapı döneminde kulüp takımlarıyla ve Türkiye'nin küçükler millî takımlarıyla çeşitli organizasyonlarda yer aldı.

Genç yaş kategorilerindeki performansıyla dikkat çeken Cebecioğlu, 2018 U20 Avrupa Şampiyonası'nda turnuvanın en iyi smaçörü seçildi. 2019 U20 Dünya Şampiyonası'nda ise organizasyonun en skorer oyuncusu oldu.

2018 yılında VakıfBank'ın A takımında forma giymeye başlayan Cebecioğlu, kulüp kariyerinin yanı sıra aynı yıl Türkiye kadın millî voleybol takımında da yer almaya başladı.

Kariyeri boyunca VakıfBank, Bahçelievler Voleybol Kulübü, Yeşilyurt ve Japonya'nın Kurobe AquaFairies takımlarında forma giyen Cebecioğlu, 2026 yılı itibarıyla Türk Hava Yolları kadrosunda yer alıyor.

Millî takım düzeyinde de önemli başarılara imza atan Cebecioğlu, 2023 yılında Türkiye'nin kazandığı FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve Voleybol Dünya Kupası şampiyonluklarında kadroda bulundu. 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan takımda da yer aldı.

2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ise Türkiye şampiyonluğa ulaşırken Cebecioğlu turnuvanın en iyi smaçörü seçildi. Türkiye Voleybol Federasyonu da Cebecioğlu'nun turnuvanın rüya takımında en iyi smaçör olarak yer aldığını açıkladı.

DERYA CEBECİOĞLU SEVGİLİSİ KİM?

Derya Cebecioğlu'nun özel hayatına ilişkin son dönemde gündeme gelen iddia, Bulgar smaçör Denislav Bardarov ile ilgili oldu.

Bardarov ile Cebecioğlu'nun yakınlaştığı öne sürülürken, Cebecioğlu'nun Bulgaristan-Makedonya maçını tribünden takip etmesi ve karşılaşmanın ardından Bardarov'u tebrik etmesi bu iddiaların gündeme gelmesine neden oldu.

Ancak söz konusu yakınlıkla ilgili Cebecioğlu veya Bardarov tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle iki voleybolcu arasında bir ilişki olduğu yönündeki iddia kesinleşmiş bir bilgi olarak değerlendirilmiyor.

Denislav Bardarov, Bulgaristan Milli Takımı'nın 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası kadrosunda yer alan oyunculardan biri. Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada da Bardarov forma giydi ve 15 sayı kaydetti.

DERYA CEBECİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Derya Cebecioğlu, 24 Ekim 2000 doğumludur. 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 25 yaşındadır.

DERYA CEBECİOĞLU NERELİ?

Derya Cebecioğlu, Mersin doğumludur. 24 Ekim 2000 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen millî voleybolcu, voleybola genç yaşta başladı ve 14 yaşında VakıfBank altyapısına katıldı.

DERYA CEBECİOĞLU HANGİ TAKIMDA?

Derya Cebecioğlu, 2026 yılı itibarıyla Türk Hava Yolları'nda forma giyiyor. Smaçör olarak görev yapan millî oyuncunun kulüp kariyerinde VakıfBank, Bahçelievler Voleybol Kulübü, Yeşilyurt ve Japonya'dan Kurobe AquaFairies bulunuyor.

Cebecioğlu'nun kulüp kariyeri şu şekilde:

VakıfBank II: 2014-2017

Bahçelievler Voleybol Kulübü: 2017-2018

VakıfBank: 2018-2019

Yeşilyurt: 2019-2021

VakıfBank: 2021-2023

Kurobe AquaFairies: 2023-2024

VakıfBank: 2024-2026

Türk Hava Yolları: 2026-günümüz

Cebecioğlu, kariyerinde VakıfBank formasıyla 2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 2018-19 Sultanlar Ligi şampiyonlukları yaşadı. Yeşilyurt döneminde 2020-21 CEV Kadınlar Challenge Kupası'nı kazandı.

VakıfBank'a dönüşünün ardından 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2021-22 Kupa Voley, 2021-22 Sultanlar Ligi ve 2021-22 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında kadroda yer aldı. 2022-23 sezonunda Kupa Voley ve CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

2024-25 Sultanlar Ligi, 2025-26 Kupa Voley, 2025-26 Sultanlar Ligi ve 2025-26 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de şampiyonluk elde eden Cebecioğlu, 2026 yılında Türk Hava Yolları'na transfer oldu.

Millî takım kariyerinde ise 2021 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi üçüncülüğü ve 2022 Akdeniz Oyunları ikinciliğinin yanı sıra 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonluklarını yaşadı. 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan kadroda bulunan Cebecioğlu, 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda da Türkiye ile şampiyonluğa ulaştı.

2026 Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği bireysel ödülle de turnuvanın en iyi smaçörlerinden biri seçilen Cebecioğlu, bu başarıyla millî takım kariyerindeki önemli derecelerine bir yenisini ekledi.