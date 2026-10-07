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İstanbul Boğazı'nda bulunan tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı, yolcu vapurunun çarpmasıyla yeniden gündeme geldi. Kandilli Sahili'nde bulunan yaklaşık 200 yıllık yalıya çarpan vapurun öncesinde yalı önündeki yata çarptığı belirtildi. Kazanın ardından Derin Mermerci, yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Derin Mermerci yalısı nerede? Kazasker Necmettin Efendi Yalısı kimin, nerede? Derin Mermerci yalısında ne oldu? Detaylar haberimizde.

KAZASKER NECMETTİN EFENDİ YALISI KİMİN?

Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın bilinen sahipleri arasında Sapmaz ailesi ve Mermerci ailesi yer alıyor. Yalının sonraki ve bugün bilinen sahibinin ise Mermerci ailesi olduğu aktarılıyor. Derin Mermerci'nin de tarihi yalıda yaşadığı bilgisi yer alıyor.

Yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen yapı, İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında bulunan tarihi yalılardan biri olarak biliniyor. Yapının geçmişinde Kazasker Necmeddin Efendi'nin adı öne çıkarken, daha sonraki dönemde Sapmaz ve Mermerci aileleriyle anıldığı aktarılıyor.

Yalı, son olarak yolcu vapurunun çarpmasıyla gündeme geldi. Boğaz turu yaptığı öğrenilen yolcu vapurunun saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yalıya doğru sürüklendiği, önce yalı önünde bulunan yata, ardından yalıya çarptığı belirtildi.

DERİN MERMERCİ YALISI NEREDE?

Derin Mermerci'nin yaşadığı Kazasker Necmettin Efendi Yalısı, İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Vaniköy'de, Kandilli Sahili'nde bulunuyor. Yalı, İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında yer alıyor.

Tarihi yapının bulunduğu bölge, yalıya ilişkin bilgilerde Vaniköy sahili olarak da geçiyor. Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın Boğaz kıyısındaki konumu, yapının tarihî niteliğiyle birlikte öne çıkıyor.

Yolcu vapurunun çarpmasının ardından yaşananlar ise Derin Mermerci tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mermerci, yaptığı paylaşımda dava açacağını, rıhtımının yok olduğunu ve çocuklarının yaşananlardan dolayı travma geçirdiğini söyledi.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde yolcu vapurunun önce yalı önündeki yata çarptığı, ardından yalıya doğru ilerlediği görüldü.